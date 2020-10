Ex-VW-Chef Müller arbeitet nun für Piëch-Sohn Anton

Zweieinhalb Jahre nach dem Aus bei Volkswagen ist der ehemalige Konzernchef Matthias Müller wieder im Geschäft. Der 67-Jährige führt künftig den Aufsichtsrat einer Firma, die Ferdinand Piechs Sohn Anton zusammen mit Rea Stark gegründet hat. Das Start up heißt schlicht „Piech“. Ziel ist es, einen zweisitzigen Elektro-Sportwagen, dessen Konzeptstudie auf dem Genfer Autosalon 2019 für Aufsehen gesorgt hatte (wir berichteten). Er soll Ende 2022 mit revolutionärer Batterie- und Ladetechnik auf den Markt kommen. In nur 4:40 Minuten soll das Auto Strom für 400 Kilometer Reichweite laden können. Hinzu kommen zunächst zwei weitere Modelle, die auf einer modularen Plattform aufbauen. Über die Personalie Müller hatte zuerst die Welt am Sonntag berichtet.

Der Mark Zero soll Tesla und Porsche Konkurrenz machen Der luxuriöse Elektro-Sportwagen heißt „Piëch Mark Zero“ und soll Tesla und auch Porsche Konkurrenz machen. Müller heuert also bei einem Volkswagen-Konkurrenten an, auch wenn der den Namen des ehemaligen Volkswagen-Chefs und Ex-Aufsichtsratsvorsitzenden trägt. Ferdinand Piech war vor einem Jahr verstorben. Müller bekommt 2700 Euro Rente pro Tag Müller hatte den Chefposten im Volkswagen-Konzern nach Bekanntwerden des Abgasbetruges im September 2015 übernommen. Zuvor war er Vorstandsvorsitzender von Porsche. Nach gut zwei Jahren wurde Müller vom damaligen VW-Markenchef Herbert Diess an der Spitze des Konzerns abgelöst. „Nach seinem Abgang erhielt er Abfindungszahlungen in Höhe von 17,8 Millionen Euro. Nun ist Müller in den Ruhestand eingetreten und bekommt vom Autobauer eine Rente von rund 2700 Euro – pro Tag“, berichtete die Plattform Business-Insider. Auch im Vorstand arbeiten einstige Top-Manager der Autobranche Des Geldes wegen übernimmt Müller die neue Aufgabe ganz offensichtlich nicht. Bei Piech trifft Müller auf Manager aus der Autobranche, die jetzt als Geschäftsführer des Start ups fungieren. „Als neue Vorstandschefs treten Klaus Schmidt und Andreas Henke an. Schmidt ist bereits seit vier Jahren Technikchef des Unternehmens und wird diesen Posten parallel zu seiner neuen Aufgabe behalten. Henke wird als CEO und Marketingvorstand ebenfalls zwei Posten gleichzeitig bekleiden. Zuvor hat er unter anderem für Porsche gearbeitet. Jochen Rudat leitet künftig den Vertrieb. Er war früher Europachef von Tesla. „Ein erfahrener Ratgeber“ Anton Piëch kommentierte, Müller werde „ein erfahrener Ratgeber und Ansprechpartner“ sein. Müller sagte „Automobilwoche“, die Mission der beiden Gründer habe ihn „spontan begeistert“, weil sie „konsequenter und visionärer“ sei als alle neuen Ansätze, die ihm während seiner Tätigkeit begegnet wären. „Toni“ ist ein uneheliches Kind von Ferdinand Piëch Anton „Toni“ Porsche ist eines der unehelichen Kinder aus Ferdinand Piëchs 1970er-Jahre-Verhältnis mit Marlene Porsche, der Ehefrau seines Cousins Gerhard Porsche. Ferdinand Karl Piëch (FKP) hielt die E-Mobilität indes stets für einen Irrweg, der ökologisch nichts bringt. Zur Studie seines Sohnes Toni (in Zürich lebend) meinte Piëch-Senior gegenüber der Nachrichtenagentur dpa: „Sie kennen mich. Nie hätte ich einem Auto meinen eigenen Namen verpasst. Für mich steht immer das Produkt vor dem Namen. Möglich gemacht wird das Projekt durch chinesische Partner wie Desten-Group und Qingdao-Electric und finanziert von internationalen Investoren. Im Vorjahr wurde die Präsentation in Genf übrigens professionell in Szene gesetzt vom Ex-VW-Pressesprecher Peter Thul, der kurze Zeit Sprecher des damaligen VW-Markenchefs Herbert Diess war.