2022 plus X – Osterloh plant den Abschied von Volkswagen

Er wird womöglich als „ewiger Betriebsratsvorsitzende“ in die Geschichte von Volkswagen eingehen. Nun allerdings hat Bernd Osterloh mitgeteilt, dass er nach einer wahrscheinlichen Wiederwahl in zwei Jahren nicht die volle Wahlperiode von vier Jahren ausschöpfen wird. Nach der Formel „2022 plus X“ will der seit 2005 amtierende Betriebsratschef dann irgendwann aus dem Job rotieren und den Platz für seine Stellvertreterin Daniela Cavallo freimachen.

Cavallo wäre die erste Frau auf dem Chefsessel So zumindest ist der Plan, den Osterloh im Entscheider-Magazin „Standort 38“ verriet. „Wenn meine Kolleginnen und Kollegen wollen, werde ich 2022 nochmal für den Betriebsrat kandidieren. Und ich werde dann im Laufe der Wahlperiode aussteigen. Meine Stellvertreterin Daniela Cavallo wäre dann eine Top-Nachfolgerin, aber ich möchte nicht den Ergebnissen der Wahl vorgreifen“, sagte der 64-Jährige. Die 44-jährige Cavallo wäre dann die erste Frau auf dem Chefsessel der Arbeitnehmervertretung. Nur Hugo Bork war länger im Amt Osterloh wird schon im Wahljahr 2022 der Betriebsratsvorsitzende mit der längsten Amtszeit der VW-Neuzeit sein. Hugo Bork leitete das Gremium zwar von 1951 bis 1971, doch sind weder Quantität noch Qualität der Mitbestimmung in dieser Zeit vergleichbar mit den aktuellen Aufgaben. Bork schaffte es sogar, sich nebenamtlich als Bürgermeister der Stadt Wolfsburg zu betätigen. Erst in der Nach-Bork-Ära entwickelte sich die qualifizierte Mitbestimmung zu einem scharfen Schwer der Arbeitnehmervertretung. Zugleich wuchsen auch die Herausforderungen in der Branche und der Druck, sich konstruktiv-kritisch mit dem Management des stetig wachsenden und expandierenden Konzerns auseinander zu setzen. Seitdem wird auch Osterloh nicht müde, sich gegen den Begriff Co-Management zu wehren. Im Interview mit „Standort 38“ tat er es erneut mit diesen Worten: „Co-Management halte ich für das falsche Wort. Ich spreche lieber von qualifizierter Mitbestimmung.“ Cavallos Manko: Sie sitze nicht im Volkswagen-Aufsichtsrat Für die soll dann irgendwann in der nächsten Wahlperiode Daniela Cavallo verantwortlich sein bei Volkswagen. Bisher ist sie in der Öffentlichkeit eher selten präsent. Intern profiliert sie sich hingegen schon seit 2 Jahren auf betrieblicher Ebene. Ihr Manko ist, dass sie bislang keinen Sitz im Aufsichtsrat des Volkswagen-Konzens hat