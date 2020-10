VW-Personalchef erklärt Befristung der Leiharbeiter-Jobs

Meteorologisch mag es bislang kein goldener Oktober sein. Über Volkswagen aber scheint derzeit die Herbstsonne mild. Die Blätter fallen, die Absatzzahlen steigen. Doch ist das Zwischenhoch auch von Dauer? Bleiben die Jobs sicher? Oder sind sogar Neueinstellungen drin? Letzteres lässt sich schon jetzt mit Gewissheit verneinen. Die 300 Zeitarbeitnehmer, von denen viele schon seit Wochenbeginn im Stammwerk arbeiten, werden das Unternehmen spätestens im März nächsten Jahres wieder verlassen.

„Es gibt ein klares Enddatum“

Auf Anfrage unserer Zeitung erläuterte Konzern-Personalvorstand Gunnar Kilian, warum die Mitarbeiter der Autovision jetzt eingestellt werden und warum es für sie momentan keine Perspektive auf Weiterbeschäftigung gibt. „Die aktuellen Einstellungen sind temporärer Natur. Die Arbeitsverträge laufen im März 2021 und teilweise schon vorher wieder aus. Es gibt also ein klares Enddatum für die zeitweise Beschäftigten. Grund für unsere Entscheidung ist neben der baldigen Urlaubssaison im Herbst, dem Beginn der Grippesaison mit zu erwartenden Abwesenheiten durch Krankheit vor allem auch – und das freut uns bei Volkswagen besonders – das gestiegene Produktionsprogramm“, machte der Manager deutlich.

Das Unternehmen hat aus seiner Sicht gute Gründe für die Befristung

Für die Befristungen gibt es aus Sicht des Unternehmens Gründe. Eigentlich gilt wegen allgemeiner Sparvorgaben ohnehin ein Einstellungsstopp bis Jahresende. Zudem wollte Volkswagen eigentlich gar keine Zeitarbeitnehmer mehr einsetzen. Das wurde im Zukunftspakt von 2016 so beschlossen. Und drittens ist die Nachfrage nach Neuwagen trotz des momentanen Zwischenhochs instabil.

Derzeit wird der coronabedingte Produktionsstau abgebaut. VW kann es sich einfach nicht erlauben, dass Kunden Monate auf die Auslieferung ihres Neuwagens warten müssen. Gefragt sind vor allem Modelle, für die es Kaufprämien gibt – also reine Elektrofahrzeuge oder Hybride.

Golf-Absatz fährt Achterbahn

Ansonsten aber überwiegen in diesem Jahr im Markt Jo-Jo-Effekte. So erholte sich der Golf-Absatz zwar im Juli und August. Im September aber hat Kompaktmodell schon wieder stark verloren. Insgesamt machte die Marke VW mit 1,6 Prozent zwar ein wenn auch kleines Absatzplus. Die beiden Wolfsburger Volumenmodelle Golf und Tiguan machten den Aufwärtstrend aber trotz einer breiten Modellpalette nicht mit. Beide sackten im Vergleich mit dem September des Vorjahres zweistellig ab. Vom Golf wurden nur 11.681 Modelle neu zugelassen. Das ist ein Minus von 24,5 Prozent. Im Juli stand noch ein Plus von 1,6 Prozent zu Buche und im August waren es sogar 7,6 Prozent. Der Tiguan verlor im September 20,1 Prozent.

„Grundsätzlich ist das für den Standort gut“

Im Oktober kann sich bereits wieder ein ganz anderes Bild ergeben. Denn VW fährt in Wolfsburg ja nicht aus Jux und Dollerei Extraschichten und stellt Personal ein. Das macht auch Kilian deutlich: „Grundsätzlich ist es für den Standort Wolfsburg positiv, dass es aufgrund der steigenden Nachfrage Sonderschichten gibt. So holen wir nach dem Lockdown im Frühjahr infolge von Covid-19 jetzt auf und sehen insbesondere beim Golf eine positive Entwicklung der Absatzzahlen. Das federn wir über temporäre Arbeitskräfte in der Produktion ab. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle auch an unsere engagierten Kolleginnen und Kollegen und den Betriebsrat, dass wir unser Programm so fahren und den anziehenden Markt bedienen können.“

Frühestens zum Jahresende wird man mit etwas mehr Verlässlichkeit sagen können, auf welchem Niveau sich der Absatz einpendeln wird. Auch aus diesem Grunde haben Betriebsrat und Unternehmen bislang noch nicht über die Fahrweise im Dezember entschieden. Realistisch erscheint eine Jahresproduktion von maximal 600.000 Einheiten. Ändert sich daran künftig nichts Wesentliches, dürfte Volkswagen als Motor neuer Jobs in unserer Region vorerst ausfallen. Vor allem für die Zeitarbeitnehmer und ihre Familien bleibt die Situation überaus unbefriedigend. Eine langfristige Perspektive bei VW haben sie derzeit nicht.