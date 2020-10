Wird die VW-Currywurst zum Auslaufmodell?

Muss es denn jeden Tag Currywurst sein? Nein, denn Klimaschutz soll bei Volkswagen jetzt auch durch den Magen gehen. Weniger Fleisch macht einen schlanken Fuß, respektive einen schlanken CO2-Fußabdruck. Glauben Sie nicht? Ist aber so. Das Stammwerk Wolfsburg geht wie so oft voran: Hier gibt es nur noch einmal in der Woche, nämlich dienstags, das so heiß geliebte „Originalteil“ aus der hauseigenen Fleischerei.

Klimaschutz auch in den Kantinen

Seit dem Auffliegen des Abgasskandals vor fünf Jahren geht es ums Klima, um saubere Luft, um die Zukunft der Kinder und der gesamten Menschheit. Kurzum: Es geht ums Ganze. Und es geht darum, den gesamten Konzern im Sinne von Konzernchef Herbert Diess umzukrempelen. Und das schlägt durch bis in die Mittagspausen in den Kantinen von Volkswagen. Damit es den Beschäftigten nicht auch auf den Magen schlägt, sollen die kulinarischen Alternativen zu heiß und fettig alle ausnehmend lecker, abwechslungsreich und gesund sein. Die Nachhaltigkeit darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Und das Tierwohl schon mal gar nicht.

Öfter mal an die Salatbar

Als erste zu Tisch gerufen hat Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) aus Hannover. Die im vergangenen Jahr aufgelegte Broschüre „Klimabewusste Kantinen“ regt dort zum bewussteren Umgang mit den Mahlzeiten an. Man will Denkanstöße in Richtung Umweltschonung und Gesundheit geben. So erfahren die Mitarbeiter in der Broschüre, dass etwa ein Fünftel aller Treibhausgasemissionen in Deutschland durch Ernährung verursacht werde. „Mit einer bewussten Ernährung kann jeder von uns CO2 reduzieren und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, erklärt Susanne Leifheit, Leiterin Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit bei VWN. „Mit einer bewussten Ernährung kann jeder von uns CO2 reduzieren und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, ergänzt die VW-Expertin. Mit 15.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die im Transporterwerk Hannover beschäftigt sind, ergebe sich ein hohes Sparpotenzial. „Öfter mal unsere Salatbar besuchen oder sich für unser vegetarisches Angebot entscheiden, statt Fleisch zu essen, das ist nicht nur gut für’s Klima, sondern auch für die Gesundheit. Dafür wollen wir sensibilisieren“, verdeutlicht Horst Burghardt, Leiter der Service Factory von VW. Auf seine Currywurst müsse aber niemand verzichten, versichern die Verantwortlichen im selben Atemzug.

Der Speiseplan wird also konsequenterweise zum Bestandteil des Transformationsprozesses beim Autobauer – und das nicht nur in Hannover. Wolfsburg mit seinen weit über 60.000 Beschäftigten, der Zentralküche und den vielen Betriebsrestaurants kann da natürlich die größten gastronomischen Skaleneffekte erzielen.

Gemüsebowls zum Mitnehmen

Das gilt nicht nur für die Kantinen, sondern auch für die vielen SB-Shops. Beispielsweise im Wolfsburger Stammwerk. Dort gibt es ab sofort Gemüsebowls zum Mitnehmen – und zwar jeden Tag eine andere Kreation des Food-Trends. Und weil es ja nicht nur Veganer im Werk gibt, hat Christian Binder, Leiter der Catering-Küche, mit seinem Team auch Ente mit Brokkoli und Sprossen auf Glasnudeln über Terriyaki-Chicken mit gegrillter Ananas und Edamane-Bohnen sowie eine Caesars-Bowl mit Ei bis hin zu Avocad mit Quinoa und Sesamlachs mit Algensalat im Angebot. Die Service-Factory stellt die Bowls zu 100 Prozent selbst her, betont Volkswagen.

Ebenfalls neu in den Shops sind gesunde Süßigkeiten. Vanillequark mit Obstsalat gibt es künftig wöchentlich im Wechsel mit geschnittenem Obst wie Ananas oder Melone.

Projekt gegen Lebensmittelverschwendung

Beim Speiseplan hört der Wandel noch lange nicht auf. VW hat auch der Verschwendung von Lebensmitteln den Kampf angesagt. Sie sollen künftig übers Jahr gesehen nicht mehr tonnenweise in den Müll wandern. Ende September hatte im Auftrag der Service Factory ein Projekt gegen Lebensmittelverschwendung die Arbeit aufgenommen, das „Food Waste Projekt“. Angesichts der Größe und Komplexitität der Aufgabe, so steht es in der Mitarbeiterzeitung „Mitbestimmen“, sei klar, dass es „nicht die eine Idee für die 13 Betriebsrestaurants plus die Fleischerei und die Zentralküche“ gebe. Es müssten passgenaue Einzellösungen gefunden werden. Helfen soll dabei das Unternehmen „talk & act Nachhaltigkeitsmanagement“ aus Baden-Württemberg.