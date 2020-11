VW sagt Sonntag-Extraschichten in Wolfsburg ab

Der guten Nachricht von einem neuen Modell für Wolfsburg folgte am Freitag gleich die schlechte. VW hat die Extranachtschichten an den Sonntagen im November abgesagt. Wie berichtet, wurde diese Maßnahme in den vergangenen Tagen intensiv diskutiert. Der Betriebsrat hatte sich zunächst dafür stark gemacht, nur die Extraschichten am Samstag abzusagen. Nun trifft es aber auch die finanziell lukrativen Sonntags-Nachtschichten. Zudem soll es noch weitere Einschränkungen geben.

Weiter Unklarheit über die Gründe Über die Fahrweise im Dezember haben Unternehmen und Betriebsrat bislang nicht entschieden. Vieles spricht nun dafür, dass auch reguläre Schichten abgesagt werden könnten und dass der Beginn der Weihnachtsferien auf den 18. Dezember vorgezogen wird. Darüber wurde aber noch nicht abschließend befunden. Auch sind die Gründe für den überraschenden Einbruch weiter unklar. Neben Teilemangel und einem Abflauen des Absatzes könnten auch coronabedingte Auslieferungsschwierigkeiten in großen europäischen Märkten ein Rolle spielen.