Maskenpflicht wird bei VW zu 99 Prozent befolgt

Werkleitung und Betriebsrat des Wolfsburger VW-Stammwerkes haben sich jetzt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Werkschutzes bedankt. Deren Job war in den vergangenen Monaten besonders stressig, weil sie die Einhaltung der Schutzbestimmungen gegen eine Ausbreitung des Coronavirus kontrollieren mussten. Dabei ging es unter anderem um Sicherheitsabstände und die Maskenpflicht. Beide Vorgaben werden nach Angaben des Unternehmens vorbildlich beachtet.

Beim Schichtwechsel ist besondere Vorsicht geboten

Seit Beginn der Pandemie gelten im Werk Corona-Regeln, die die Gesundheit der Beschäftigen schützen sollen. Dazu gehört zum Beispiel eine geänderte Wegeführung an den Toren. Denn: Insbesondere beim Schichtwechsel passieren besonders viele Beschäftigte zeitgleich die Tore. Die Hygiene- und Abstands-Maßnahmen sind dann besonders wichtig. Zudem müssen alle Beschäftigten Masken tragen. Auch dafür tragen die Werkschützer am Standort Wolfsburg die Verantwortung.

Verstöße häuften sich nur ganz zu Beginn der Pandemie

Werkschützerin Kerstin Luehr wird dazu in der Mitteilung von Werkleitung und Betriebsrat so zitiert: „Anfangs haben wir bei unseren regelmäßigen Kontrollen noch Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt. Mittlerweile tragen über 99 Prozent zuverlässig die Mund-Nase-Bedeckung.“ Bei mehreren Stichprobenkontrollen an den Toren im November hatte der Werkschutz bei über 16.000 Beschäftigten geprüft, ob sie tatsächlich eine Maske tragen. Bei nur 0,4 Prozent der Beschäftigten war das nicht der Fall.

Werkschützer wünschen sich Normalität zurück

Der Berufsalltag von Luehr und ihrer Kollegen hat sich seit dem Beginn der Pandemie sehr verändert:„Seit Corona haben wir unseren Alltag neu strukturiert. Wir müssen die Corona-Regeln umsetzen und kontrollieren. Die Maßnahmen sind zudem keine Schikane. Auch wir an den Toren wünschen uns Normalität zurück. Die Schutzmaßnahmen im Werk tragen dazu bei, dass wir hier überhaupt weiter arbeiten können. Und jeder weiß, was das bedeutet, wenn die Bänder wieder still stehen. Dadurch, dass wir als Werkschützer im selben Boot sitzen, ist das Team noch stärkerzusammengewachsen. Das Miteinander ist intensiver geworden“, berichtet Luehr.

Die Arbeit der Werkschützer an den Toren in Wolfsburg verlangt momentan schnelle, pragmatische Lösungen. Ein Beispiel: Die Werkschützer prüfen bei jedem externen Dienstleister, ob der möglicherweise gerade aus einem ausländischen Risikogebiet kommt. Luehr: „Wir hatten den Fall, dass ein Dienstleister zu Beginn der Corona-Pandemie Laptops für die mobile Arbeit ins Werk bringen wollte. Der Lkw kam aus einem ausländischem Risikogebiet. Den konnten wir deswegen nicht passieren lassen, brauchten aber die Laptops. Also haben wir den ganzen Wagen vor dem Torentladen und auf einem eigenen Lastwagen umgeladen, der die dringend benötigten Geräte ins Werk brachte“.

Die Verantwortlichen waren voll des Lobes über die Arbeit. Standortleiter Stefan Loth sagte: „Ich danke allen Beschäftigten an den Toren für ihren besonderen Einsatz. Sie schützen so die Gesundheit aller Beschäftigten am Standort. Ohne die gute Arbeit der Werkschützerinnen und Werkschützer könnten wir den Betrieb in der Corona-Zeit nicht aufrecht erhalten. Weiter so.“

Betriebsrat Sebastiano Addamo ergänzte: „Die Kolleginnen und Kollegen der Tordienste tragen jeden Tag viel Verantwortung. Im Namen des Betriebsrats bedanke ich mich bei allen für ihren Einsatz und für ihr Durchhaltevermögen.“ Sein Kollege Frank Paetzold betonte: „Gerade in dieser schwierigen Zeit machen die Kolleginnen und Kollegen vom Werkschutz und vom Brandschutz einen hervorragenden Job. Hierfür ein großes Lob und herzlichen Dank“.Armin Tornow (Leiter Werkschutz Wolfsburg) kommentiert: „Die Corona-Maßnahmen funktionieren auch deswegen so gut, weil mein Team sie verantwortungsvoll umsetzt und auf deren Einhaltung achtet. Das verlangt von allen Beschäftigten eine Menge ab. Wir geben alles, um unseren Standort zu schützen. Danke, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ihr leistet Tolles.“