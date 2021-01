108 Volkswagen-Mitarbeiter wechseln vom Band in die TE

Einmal Produktion, immer Produktion? Jein. Zwar gibt es für VW-Beschäftigte an den Bändern eigentlich nur die Möglichkeit, sich neben der Arbeit für andere Aufgaben in der Produktion weiterzuqualifizieren. Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel, denn es geht auch anders.

Kolleginnen und Kollegen sind gegangen – Arbeit blieb

Insgesamt 108 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nun nämlich nach Angaben des VW-Betriebsrates als Facharbeiterinnen und Facharbeiter in die Technische Entwicklung (TE) gewechselt, „nachdem der Betriebsrat über viele Monate den Schritt gefordert hatte“, wie es in einer Mitteilung der Arbeitnehmervertreter heißt. Betriebsrat Volkhard Lorenz habe sich mit weiteren Betriebsräten der TE-Werkstätten sowie den TEFachbereichen an diesem Prozess beteiligt: „Wir haben in der TE in den Jahren 2018 und 2019 viele Kolleginnen und Kollegen in den Werkstätten verloren. Sie sind in die Altersteilzeit gegangen. Gleichzeitig wurde aber die Arbeitslast nicht weniger. Der Vorstand hätte die Arbeitsumfänge gerne an Dienstleister ausgelagert. Wir vom Betriebsrat haben aber klar und deutlich gesagt, dass es bei VW qualifizierte Kolleginnen und Kollegen gibt, die diese Arbeiten ausführen können.“

Volkswagen-Vorstände haben Wechsel blockiert

Die Vorstände hätten das anders gesehen und den Wechsel blockiert, kritisiert der Volkswagen-Betriebsrat. Darum schalteten sich die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo und Betriebsratskoordinator Gerardo Scarpino ein. Cavallo: „Oftmals herrscht die Meinung vor, dass ein Wechsel aus dem direkten Bereich in den indirekten Bereich durch den Vorstand erfolgen muss. Das ist aber falsch. Solche Wechsel werden vor Ort entschieden, ohne Vorstandsbeschluss.“ Nach langen Diskussionen einigten sich Management und Betriebsrat auf 108 interne Stellenausschreibungen für die Facharbeiter. „Ohne diese 108 neuen Beschäftigten in der TE wären Fahrzeugprojekte in Gefahr geraten. Sie waren das Mindeste, was kommen musste“, sagt Betriebsrat Gerardo Scarpino.

„Ich habe die interne Stellenausschreibung online gelesen und mich im März gleich beworben“, erinnert sich eine gewechselte Kollegin, die früher in der Wagenfertigstellung der Golf-Produktion war. Sie hatte bei VW KFZ-Mechatronikerin gelernt. „Das Vorstellungsgespräch lief gut, aber der Wechsel hat sich dann noch bis Ende Oktober hingezogen“, wird sie in der Betriebsratsmitteilung zitiert. Jetzt arbeitet sie in der Werkstatt der Gesamtfahrzeugentwicklung (EGW). „Die neue Arbeit gefällt mir sehr gut, das Team ist super, und ich kann mein Vorwissen aus der Produktion gut einsetzen.“

Volkswagen-Mitarbeiter: Mehr Lebensqualität ohne Dreischichtbetrieb

Ihr Kollege war vorher ebenfalls als KFZ-Mechatroniker in der Wagenfertigstellung und arbeitet jetzt für EGW: „Ich persönlich finde, die Lebensqualität ist gestiegen, seit ich nicht mehr im Dreischichtbetrieb bin.“ Klar ist allerdings auch, dass die monatlichen Entgeltbezüge nach so einem Wechsel in der Regel geringer sind: Aufgrund des regulären Normalschichtbetriebes in der TE fallen keine Zuschläge für einen Dreischichtbetrieb mehr an.

Betriebsrat: Produktion muss attraktiver werden

Daniela Cavallo ist im Betriebsrat unter anderem für die Produktion zuständig. Sie weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen in der Produktion sich beworben haben: „Die Verantwortlichen in der Produktion sollten es sehr ernst nehmen, dass so viele Kolleginnen und Kollegen den Bereich verlassen wollen. Die Führungsmannschaft muss dringend attraktive Arbeitsbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten in der Produktion schaffen. Dazu gehört auch eine moderne und wertschätzende Führungskultur.“ In den beteiligten TE-Abteilungen seien die Verantwortlichen sehr zufrieden mit den neuen Kräften: „Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gut ausgebildet und motiviert. Mit ihnen treiben wir unsere Fahrzeugprojekte weiter voran“, so Cavallo.

