Nach einem heißen Sommertag geht die Sonne hinter dem Markenhochhaus von VW in Wolfsburg unter. Damit die Arbeit nicht zur Tortur wird, hat das Unternehmen nun einige Regeln für hochsommerliche Bedingungen erlassen.

Wolfsburg. Arbeiten, wenn die Temperaturen in die Höhe gehen: VW will die Mitarbeiter in den Hallen und Büros schützen. Trinken wird zum obersten Gebot.