Peter Brücker, Industriemeister bei Volkswagen Nutzfahrzeuge, öffnet die Motorhaube eines ID Buzz Cargo bei einem Pressetermin zum Produktionsstart des Volkswagen ID Buzz. Für befristete Jobs in der Fertigung in Hannover können sich jetzt auch Werkerinnen und Werker aus Wolfsburg bewerben.

Wolfsburg. VW hat in Wolfsburg nach dem weitgehenden Nachtschicht-Aus zu viel Personal an Bord. Für sie gibt es jetzt befristete Jobs in Hannover.