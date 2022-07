Treffpunkt Wolfsburg: 100 Ur-Gölfe im Automuseum

Wolfsburg. Der Chef der Interessengemeinschaft fährt den ältesten Golf 1. Zu bestaunen gibt es die Oldies am Automuseum.

Mitglieder der Interessengemeinschaft Golf 1 treffen sich am Automuseum Volkswagen in Wolfsburg. Das Foto entstand beim letzten Treffen.

Wie bereits im vergangenen Jahr findet auch das diesjährige Treffen der 1. Original Golf 1 Interessengemeinschaft am und im Automuseum Volkswagen in der Dieselstraße statt.

Auch Golf 1-Besitzer aus der Region können spontan teilnehmen

Am Samstag, 16. Juli, werden zwischen 9 Uhr und 17 Uhr rund 100 Golf 1 mit ihren Eigentümern erwartet, darunter auch wieder das früheste bekannte und gut erhaltene Exemplar von 1974, das sich im Besitz des 1.Vorsitzenden der IG, Jan Linnenkamp, befindet. Die IG wurde anlässlich des 25. Geburtstags des Golfs im Jahr 1999 gegründet. Willkommen sind alle, die einen Golf 1 oder ein Derivat wie Cabriolet oder Citigolf im nahezu originalen Zustand besitzen. Gemeinsame Unternehmungen und der Austausch stehen im Vordergrund, so auch beim Treffen am Auto-Museum. Wer sich für die IG oder das Treffen interessiert, findet weitere Infos auf der Website www.golf1-ig.de. Besucher sind herzlich willkommen.

red

