VW bereitet sich auf weitere Covid-Überraschungen vor

Mit Herbstbeginn könnten Corona und Grippe wieder zu beherrschenden Themen auch bei Volkswagen werden. Das Gesundheitswesen des Unternehmens ist vorbereitet und hat die Belegschaften bereits jetzt über Impfangebote informiert. Allerdings trauen die Werksärzte Covid erneut einige Mutationen zu, was die Ausgangslage einmal mehr dramatisch verändern könnte.

„Die Hersteller haben entsprechende Impfstoffe bereits entwickelt“

Dr. Andree Hillebrecht, Projektleiter Covid-Impfungen bei Volkswagen und Leitender Werkarzt am Standort Hannover, kann sich folgendes Szenario vorstellen: „Wenn in Deutschland und den gängigen europäischen Reiseregionen Omikron vorherrschend bleibt, wäre eine Impfung mit einem spezifischen Omikron-Impfstoff oder einem Mischimpfstoff der aktuell bekannten Varianten theoretisch sinnvoll. Die Herstellerfirmen haben entsprechende Impfstoffe bereits entwickelt. Aktuell wird von den Zulassungsbehörden geprüft, ob diese Impfstoffanpassungen gemäß den aktuellen Forschungsdaten wirklich auch bessere Wirkungen erzielen und welche Virus-Varianten im Herbst zu erwarten sind. Ich gehe daher davon aus, dass wir im Herbst einen optimalen Impfstoff zur Verfügung haben, den wir dann natürlich auch bei Volkswagen nutzen würden. Allerdings hat uns das Coronavirus schon einige Male überrascht. Es kann also durchaus zu Infektionswellen mit neuen Varianten kommen, was dann eventuell auch Anpassungen der Impfempfehlungen und auch der Impfstoffe bedeuten kann. Hier sind wir vom Gesundheitswesen im kontinuierlichen Austausch mit den Fachgesellschaften und Impfstoffherstellern, um auch in diesem Fall schnell reagieren zu können.“

„Wir können auf Änderungen sehr kurzfristig reagieren“

Zur aktuellen Lage sagt Volkswagen-Mediziner Hillebrecht: „Wir halten uns nach wie vor an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko). Diese hat am 18. August ihre Empfehlung auf Personen ab 60 Jahre ausgeweitet. Wir haben unser Angebot sofort angepasst. An allen Standorten sind wir vorbereitet, und können auch auf weitere Änderungen sehr kurzfristig reagieren. Beschäftigte, die zu dieser Altersgruppe gehören, können sich gerne kurzfristig mit dem Gesundheitswesen in Verbindung setzen. Weiterhin können sich natürlich Beschäftigte mit bestimmten Vorerkrankungen und Beschäftigte im Gesundheitswesen erneut gegen Covid-19 impfen lassen.“ Grundsätzlich, so Hillebrecht, gehe die Stiko davon aus, dass eine durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion allein nicht ausreiche, um spätere Covid-19-Erkrankungen zu verhindern. „Ein solider Schutz vor Infektion und schwerer Erkrankung ist erst durch eine mehrmalige Auseinandersetzung mit dem SARS-CoV-2-Virus zu erlangen. Dies kann durch eine dreimalige Impfung oder durch eine Kombination von natürlicher Infektion und Impfung (einer sogenannten hybriden Immunität) erreicht werden. Daher sollen auch Personen mit zurückliegenden SARSCoV-2-Infektionen geimpft werden, bei denen von keinem ausreichenden Schutz auszugehen ist. Hierfür empfehle ich die Rücksprache mit dem Hausarzt oder dem Werkarzt vor Ort. Insbesondere sollte dann auch besprochen werden, was der beste Impfzeitpunkt ist, da ein zeitlicher Mindestabstand zwischen Infektion und Impfung für eine optimale Wirkung eingehalten werden sollte“, empfiehlt der Mediziner.

