Cruisen wie im Chevy: Als VW einen Ami-Schlitten entwickelte

Womit verdient man als Autobauer richtig Geld in einem der großen Märkte wie den USA? In der Gegenwart sind das Pick ups. Deshalb kauften die Wolfsburger sich jetzt den Markennamen Scout. Die Traditionsmarke wollen sie nun mit einem elektrischen Pick up wiederbeleben. Die Methode ist nicht neu. Vor 60 Jahren wollte VW auch schon einmal von den Auto-Vorlieben der Amerikaner profitieren. Zu goldenen Käfer-Zeiten wurde ein echter „Ami-Schlitten“ entwickelt – aber dann doch nie gebaut. Cruisen wie in einem Chevy – daraus wurde nichts. Immerhin: Den Prototyp können VW-Fans sich im Automuseum in der Dieselstraße anschauen. Breite Sitze, ein für damalige deutsche Verhältnisse riesiges Cockpit – der EA 128 wirkt innen so gemütlich wie ein kuscheliges Wohnzimmer mit Sofa und Sessel. Neben der Limousine war auch ein Kombi angedacht.

Der Käfer-Erfolg verhinderte lange andere Modelle

An den glücklosen EA 128 („EA“ steht für Entwicklungsauftrag) erinnert ein Artikel im Magazin VW Classic. Das speziell für den nordamerikanischen Markt entwickelte Auto „ging noch vor dem ersten Gong zu Boden“, wie der Journalist Christoph Reifenrath in dem Beitrag schreibt. Technisch basierte der EA 128 auf dem Porsche 911, der dann 1964 auf den Markt kam. Vom VW-Ableger erblickte nur ein Prototyp das Licht der Autowelt. Eigentlich bestand Anfang der 1960er-Jahre kein zwingender Grund für ein weiteres Volkswagen-Modell speziell für den damals von großen Straßenkreuzern dominierten US-Markt. Denn der kleine, runde Käfer verkaufte sich zwischen New York und Los Angeles bestens – obwohl oder gerade, weil der Wolfsburger so exotisch aussah. Seit 1950 exportierte Volkswagen das Auto in die USA – in zehn Jahren fanden sich schon 500 000 Käufer. Ende 1962 hatte sich die Zahl dann verdoppelt – Tendenz steigend. 1964 wurden im ersten Halbjahr erstmals mehr Käfer in den USA als im deutschen Heimatmarkt ausgeliefert. Für den immensen Erfolg gab es neben der genialen Werbung und dem ungewöhnlichen Aussehen des deutschen Automobils auch einen handfesten wirtschaftspolitischen Grund. Das nach dem Zweiten Weltkrieg installierte Abkommen von Bretton Woods (es wurde erst 1972 von den USA aufgekündigt) sorgte für feste Wechselkurse, die Exporte planbar und risikoärmer machten. Und just in dieser Phase reiften die Überlegungen für einen echten amerikanischen Volkswagen heran.

Wolfsburgs Antwort auf den Chevrolet Corvair wurde nie gebaut

Wie Journalist Reifenrath schreibt, sah sich der US-Gigant General Motors (GM) durch den Erfolg des Käfers genötigt, selbst ein Kompakt-Modell auf den Markt zu bringen. Der 1959 gestartete Chevrolet Corvair, so der Auto-Experte, sei ein „ziemlich unverhohlener Käfer-Klon“ gewesen, der die Klientel mit luftgekühltem Heckmotor, Pendelachse, kompakten Maßen und einem günstigen Preis locken sollte. Und dieses GM-Modell wiederum sollte der EA 128 kopieren. Den „Klon-Klon“ (Reifenrath) sollten die Porsche-Ingenieure in Zuffenhausen entwickeln. Heraus kam dabei ein Auto, das in Europa Oberklasse-Format hatte, in den USA hingegen als Mittelklasse durchgegangen wäre. Der Sechssitzer bekam ein Zweiliter-Triebwerk, das 90 PS leistete. Doch irgendwie verlor VW-Generaldirektor Heinrich Nordhoff schon bald das Interesse an der kantigen Limousine. 1967 wird das Projekt endgültig ad acta gelegt. Nur acht Fahrzeuge, 17 Motoren und etliche Getriebe seien auch tatsächlich gebaut worden, bilanziert Reifenrath in „VW Classic“. Käfer, Bulli und selbst der Karmann Ghia fanden danach hingegen noch einige Jahre jede Menge Fans in den USA. Im Heimatmarkt hingegen wurde die Konkurrenz durch Ford- und Opelmodelle immer größer. Die Modell-Palette von Volkswagen musste verbreitert werden. Die Wolfsburger reagierten und stellten 1961 auf der IAA im Frankfurt den Typ 3 vor. Mit dem im Verkauf als VW 1500 und 1600 bezeichneten Auto stieg die Marke Volkswagen erstmals in die Mittelklasse auf.

