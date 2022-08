VW-Managerin Biene: Südafrika statt Golf-Baureihe

Martina Biene, aktuell Baureihenleiterin G1 (Volkswagen Small- und Compact-Klasse), wird Vorsitzende und Geschäftsführerin von Volkswagen of South Africa (VWSA) und Nachfolgerin von Robert Cisek. Im Ringtausch wird Cisek VWSA zum 31. Oktober verlassen und in Wolfsburg die Leitung ebendieser Baureihe G1 übernehmen und an Thomas Schäfer, CEO der Marke Volkswagen Pkw, berichten. Das teilte Volkswagen jetzt mit.

Cisek wird als Job-Retter gelobt

Biene hat 20 Jahre Erfahrung im Volkswagen-Konzern gesammelt und war in Deutschland, Belgien, Luxemburg und Südafrika in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktplanung und Produktmarketing für Luxusfahrzeuge und die Marke Volkswagen tätig. Robert Cisek übernahm im November 2020 auf dem Höhepunkt der Covid-19-Pandemie die Leitung von Volkswagen South Africa (VWSA). Er führte VWSA laut Unternehmensmitteilung „erfolgreich durch eine turbulente Zeit, in der die Halbleitersituation sich zuspitzte und sich auf die Produktion und den Fahrzeugabsatz in Kariega auswirkte“. Der Manager habe dafür gesorgt, dass in diesem Zeitraum keine Arbeitsplätze bei VWSA abgebaut wurden. „Ich möchte Robert Cisek dafür danken, dass er VWSA, in einer für die lokale und globale Automobilindustrie herausfordernden Zeit, in eine stabile Position gebracht hat. Ich freue mich darauf, ihn wieder in Wolfsburg zu sehen, um unsere kompakte Baureihe zu leiten, die eine wichtige Rolle für die Zukunft unseres Produktportfolios, gerade in aufstrebenden Märkten wie Südafrika, spielen wird“, sagte Thomas Schäfer.

Biene kennt sich in Südafrika bereits gut aus

„Martina Biene kehrt in einen Markt zurück, den sie nach ihrer erfolgreichen Zeit als Leiterin Vertrieb und Marketing der Marke Volkswagen sehr gut kennt. Sie strebt an, die Position von VWSA in Südafrika weiter zu stärken und die Marke in den Märkten südlich der Sahara weiter auszubauen“, fügte Schäfer hinzu. „Ich wünsche sowohl Robert Cisek als auch Martina Biene viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben. Ich bin zuversichtlich, dass ihre Erfahrungen und ihr Engagement Volkswagen und den Mitarbeitern positiv zugute kommen werden“, so Schäfer abschließend. Martina Biene (48) kam 2001 zu Volkswagen. Sie hatte verschiedene Positionen im Konzern inne, darunter Strategie und Vertrieb von Premiumfahrzeugen, Area Sales Manager für Belgien und Luxemburg, Head of Product Planning für Deutschland, Head of Global Product Marketing und Head of the Volkswagen Brand in South Africa. Im August 2020 wurde sie zur Leiterin der Volkswagen Baureihe Small und Compact ernannt.

Der Neue machte bei BMW Karriere

Cisek (46) kam 2018 von der BMW Group zu Volkswagen, um die Produktionsstrategie der Marke Volkswagen Pkw zu leiten. Er promovierte in Industrial Management an der Technischen Universität München. Er hat einen Abschluss in Maschinenbau, den er an der Technischen Universität München erworben hat. Bei der BMW Group war er Head of Industrial Engineering, Head of Press Shop und Leiter eines unternehmensweiten Performance-Programms zur Sicherung langfristiger Profitabilitätsziele.

