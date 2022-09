Elektroschocker von VW: Das Röhren kommt aus dem Radhaus

Wolfsburg. Ob der jemals in Serie geht? VW hat ein Showcar vorgestellt, das in seiner Robustheit an Modelle von Cupra erinnert.

Beim ID. Treffen in Locarno im Tessin hat Volkswagen jetzt mit dem ID. Xtreme eine außergewöhnliche Offroad-Studie vorgestellt. Das vollelektrische Konzeptfahrzeug mit Allradantrieb basiert auf dem ID.4 GTX und vereint laut Pressemitteilung „die Stärken eines modernen SUV mit dem Abenteuergedanken eines robusten Offroaders“. Manch einen dürfte die Studie an Modelle der Seat-Submarke Cupra erinnern, die ganz bewusst auf robust-sportliches Design setzen. Nicht von ungefähr schwärmte Ex-Vorstandschef Herbert Diess vom Formentor als seinem „Batmobil“.

Die Systemleistung liegt bei 285 kW

Das VW-Konzeptfahrzeug entstand in der Technischen Entwicklung von Volkswagen im Team von Andreas Reckewerth (Leiter Gesamtfahrzeug MEB). „Der Modulare E-Antriebsbaukasten (MEB) hat enormes technisches Potenzial“, sagt Silke Bagschik, Leiterin Baureihe MEB. „Für viele unserer Kunden ist das Fahrzeug weit mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Mit dem ID. Xtreme heben wir die Elektromobilität von VW auf ein neues Performance-Level.“ Das Ergebnis des Projekts sei „ein einzigartiger Offroader, der durch sein robustes Erscheinungsbild und sein großes Leistungsvermögen beeindruckt“. Ein Performance-Antrieb an der Hinterachse sowie Softwareanpassungen am Antriebssteuergerät erhöhen die Systemleistung des Konzeptfahrzeugs im Vergleich zum ID.4 GTX um 65 kW auf 285 kW – also um knapp 30 Prozent. „Der ID. Xtreme ist von Enthusiasten bei Volkswagen für ID.-Enthusiasten hier in Locarno gemacht. Wir sind gespannt, wie die Fans der Elektromobilität auf das Fahrzeug reagieren. Auf Basis des Feedbacks unserer Community werden wir entscheiden, wie es mit dem Projekt weitergeht“, fügt Silke Bagschik hinzu.

Frontstoßfänger und verbreiterte Kotflügel

Auch von außen zeigt die Studie, dass er für jedes Abenteuer im Gelände gewappnet ist. Ein höher gelegtes Rallye-Fahrwerk, 18-Zoll-Offroadräder, ein geänderter Crashträger mit zusätzlichem Frontstoßfänger und um 50 Millimeter verbreiterte Kotflügel, die im 3D-Druck gefertigt wurden, verleihen der Studie eine Offroad-Optik. Auch der Dachträger mit LED-Zusatzbeleuchtung und der komplett geschlossene Aluminium-Unterboden rüsten den vollelektrisch angetriebenen Allradler für Ausflüge abseits befestigter Straßen. Akustisch hat der ID. Xtreme eine weitere Besonderheit zu bieten: Das Fahrgeräusch wurde gemeinsam mit dem Volkswagen-Design speziell für das Konzeptfahrzeug entwickelt und wird über einen Soundgenerator im Radhaus nach außen abgegeben.

Als Basis wurde ein ausgedienter Testträger verwendet

Im Interieur gibt es einige Highlights, darunter zahlreiche Alcantara-Applikationen, eine modifizierte Sitzanlage und Elemente in der Akzentfarbe Orange. Nachhaltig sei das Showcar auch: Als Basis für das Konzeptfahrzeug wurde ein ausgedienter Testträger der Serienentwicklung und eine gebrauchte 82-kWh-Batterie verwendet. Volkswagen präsentiert den ID. Xtreme beim ID.-Treffen in Locarno erstmals der Öffentlichkeit. Das Event von und für Fans der Elektromobilität fand in diesem Jahr zum zweiten Mal statt und könnte nach Vorbild des GTI-Treffens am Wörthersee zum grünen und nachhaltigen Treffen für Elektromobilität werden, so VW. In diesem Jahr kamen ID.-Enthusiasten aus ganz Europa am Ufer des Lago Maggiore zusammen, um Erfahrungen rund um die Elektromobilität auszutauschen. Das von privaten Mitgliedern des ID. Drivers Club initiierte und organisierte ID.-Treffen wird von Volkswagen unterstützt.

