VW-Restaurant N@twork öffnet für Ruheständler

Freuen sich über die Initiative an der IT-City (v.l.): Yi Schönherr-Yu (Leiterin Finanz, Facility und Region Steuerung in der Konzern IT), Werksrentner Heinz König, Martin Mura (Zuständiger Leiter Betriebsgastronomie), Achim Thust (Betriebsratskoordinator u.a. für IT) und Holger Koch (Betriebsrat Gastronomie).

Ungewöhnliche Situationen bedingen zuweilen ungewöhnliche Maßnahmen. So könnte die Initiative des Wolfsburger Betriebsrates beschrieben werden, wenn es um die Kundenbindung an die Betriebsrestaurants am Stammwerk geht. Denn die Auslastung in den Restaurants ist seit dem Wiederanlauf im Mai dieses Jahres weiterhin gering. Um ein Stück weit Abhilfe zu schaffen, öffnet die Gastronomie ab Dienstag, 4. Oktober, das N@twork in der IT:City auch für Werksrentnerinnen und -rentner.

Geringe Auslastung: Rentner als neue Zielgruppe

Bisher war das Betriebsrestaurant im Bürozentrum Nord ein beliebter Treffpunkt für Werksrentnerinnen und -rentner. Da das Restaurant seit einiger Zeit dauerhaft geschlossen ist, gab es für die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen kein Ausweichrestaurant in unmittelbarer Nähe. Achim Thust, Betriebsratskoordinator IT und Vertrieb, sagt: „Das Angebot des Restaurants N@twork in der IT:City beschränkte sich bisher auf aktive Kolleginnen und Kollegen, deren Einsatzort IT:City oder Bürozentrum Nord ist. Der Zugang wurde durch das Zutrittsberechtigungssystem eingeschränkt, da die Auslastung durch die IT-Kolleginnen und Kollegen im N@twork ohnehin schon sehr hoch war.“ So wurden zu Spitzenzeiten bis zu 1800 Mahlzeiten täglich an die Kolleginnen und Kollegen vor Ort ausgegeben. Ein Wert, der seit Ausbruch der Pandemie erheblich gesunken ist. „Nun haben wir erreicht, dass auch die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen Zugang erhalten“, so Thust.Holger Koch, zuständiger Betriebsrat in der Service Factory, betont: „Die jüngsten Schwierigkeiten bei der Auslastung unserer Betriebsrestaurants sind ja kein Geheimnis. Umso wichtiger, Kundschaft stärker zu binden. Gerade die Rentnerinnen und Rentner sind dabei eine wichtige Zielgruppe – schließlich findet da die gegenseitige Wertschätzung schnell zueinander: Erfahrene VWler, die mal wieder in der Umgebung ihres langjährigen Arbeitgebers zusammenfinden, und andererseits unsere Service-Kräfte, sie sich über die „neue alte Kundschaft“ freuen.“

Werkstück - unser Newsletter rund um VW Jetzt kostenlos unser wöchentliches News-Update zu VW ins Postfach bestellen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rentner Heinz König freut sich schon auf den Kantinenbesuch

Ein Rentner, der sich schon auf die neue Regelung freut, ist der Kästorfer Heinz König. Der 81-Jährige ist Industriemeister, seit 1996 im Ruhestand und bis zu dessen Schließung auch immer gerne im Betriebsrestaurant im Bürozentrum Nord gewesen. Bald besucht er nun das N@twork. Er sagt: „Der Besuch im Betriebsrestaurant ist eine schöne Möglichkeit für uns Ruheständler, die Verbindung zu Volkswagen zu halten und auch immer mal wieder ein paar bekannte Leute beim Essen zu treffen.“ Das N@twork, das fußläufig vom Bürozentrum Nord zu erreichen ist, wird täglich zwischen 12.30 und 13.15 Uhr für die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen geöffnet sein. „Wir haben die Öffnungszeiten in Abstimmung mit der Gastronomie so gestaltet, dass es nicht zu großen Überschneidungen mit den aktiven Mitarbeitenden kommt“, erklärt Lars-Patrick Enault, Unterabteilungsleiter des IT Flächen- und Gebäudemanagements. Für alle aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das N@twork ab 11.15 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de