„Auto Pop“ in Wolfsburg zeigt Knight Rider und Trans Am

Wolfsburg. Wer herausragende Modelle mit Kultstatus sehen will, muss am 24. und 25. September in die Autostadt kommen.

Dieser Ford Capri in einer Rennversion ist in der Autostadt zu sehen.

Farbenfroh wie die 1970er-, die 80er- und 90er-Jahre ist der Park der Autostadt in Wolfsburg am Wochenende, dem 24. und 25. September 2022. Unter dem Motto „Auto Pop“ erleben Gäste auf sechs Themeninseln zahlreiche Klassiker verschiedenster Fabrikate. Bunt wie die Autos ist auch das Programm: „PS-Gespräche“ mit Fachexperten laden zu spannenden Diskussionen aus drei Dekaden Automobilgeschichte ein. Rasante Ford-Modelle, legendäre BMWs oder den Pontiac Firebird Trans Am – ein Nachbau des sprechenden Autos K.I.T.T. aus der TV-Serie „Knight Rider“ – in Aktion sehen? Kein Problem, verspricht die Autostadt – ausgewählte Preziosen werden dem Publikum am Samstag von 11 bis 16.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 15.30 Uhr auf dem Piazza-Vorplatz präsentiert.

„Wir freuen uns auf inspirierende Fahrzeuge“

Armin Maus, Mandy Sobetzko und Marco Schubert, die Geschäftsführung der Autostadt, kommentieren das in einer Pressemitteilung der Autostadt so: „Ob in der Musik, der Mode oder eben bei Automobilen: Insbesondere die 1970er- und die 80er-Jahre waren stilprägend und schufen Ikonen in nahezu jedem Lebensbereich. Als ein Ort, der Vielfalt täglich lebt, freuen wir uns auf zahlreiche inspirierende Fahrzeuge unterschiedlichster Marken, die wir ein ganzes Wochenende bei uns in der Autostadt begrüßen.“Neben den automobilen „Popstars“ der Teilnehmenden können Gäste zahlreiche Fahrzeuge aus dem Bestand des Motorrad- und Automobilmuseums PS.Speicher in Einbeck, des Automuseums Braunschweig, dem Treser Club und dem MB /8 Club Deutschland sehen. Zusätzlich zeigen die Volkswagen Konzernmarken Audi, Porsche, Škoda sowie Volkswagen Nutzfahrzeuge, Volkswagen Classic und die Stiftung AutoMuseum automobile Highlights aus den eigenen Sammlungen – das Team des ZeitHauses präsentiert rund 30 Fahrzeuge vor Ort.

Automobile Themeninseln rund um das Kundencenter

Die neue Marke Rennmeister der Mast-Jägermeister SE ist mit zwei ikonischen und leuchtend orangefarbenen 1970er-Jahre-Rennwagen des Jägermeister-Racing-Teams dabei. Vor dem Kundencenter sind die Fahrzeuge „Bekannt aus Film & Fernsehen“: Die hier ausgestellten Klassiker spielten bereits Haupt- oder Nebenrollen auf der Kinoleinwand. Ob luftiger Beach Buggy, sportliches Cabriolet oder praktischer Camper: Auf der Themeninsel „Freizeit & Spaß“ auf der Ausfahrt am Kundencenter dreht sich alles um Erholung, Sonne und Urlaub – und die passenden Automobile. Ford, Dodge oder der legendäre International Harvester Scout II: Sie alle sind „Born in the USA“ und direkt gegenüber – ebenfalls auf der Ausfahrt – zu bestaunen. Die Marken Bentley, Mercedes-Benz sowie weitere luxuriöse „Traumwagen“ finden Besucherinnen und Besucher auf dem Bereich vor dem Porsche-Pavillon. Der Themenbereich „Die 70er-, 80er- und 90er – von alltäglich bis außergewöhnlich“ beherbergt auf dem Piazza-Vorplatz Klassiker, die das Straßenbild des jeweiligen Jahrzehnts prägten. Mit dabei sind Fahrzeuge der Marken Audi, BMW und Nissan, aber auch automobile „Exoten“ wie etwa der Volkswagen Polo Harlekin. Fahrzeuge in der Open-Air-Ausstellung vor dem ZeitHaus sind „Sportlich unterwegs“ – Porsche, Ford Capri und Co. sind hier anzutreffen.

Auf den Bühnen gibt es spannende Diskussionen

Die Vorstellung der Themeninseln sowie spannende Diskussionen mit Persönlichkeiten wie Eckhard Schimpf, Journalist, Buchautor und Rennfahrer, Stefan Wallburg, Design Manager und Teamleiter Exterior Design bei Volkswagen AG, Lukáš Nachtmann, Historiker und Fachkoordinator des Unternehmensarchivs Škoda Auto sowie Jörn Schwieger, Volkswagen Classic Parts, erleben Besucherinnen und Besucher während des ganzen Wochenendes auf der Bühne. Wer Teil des Treffens werden will, sollte sich beeilen: Eine Bewerbung ist bis zum 15. September möglich und wird – unter Nennung des Fahrzeugherstellers sowie des Modells und des Baujahres – per E-Mail an clubtreffen@autostadt.de gesendet. Nach erfolgreicher Auswahl durch die Expertenjury erfolgen die Bestätigung und alle notwendigen Informationen bis spätestens 19. September per E-Mail.

