Der Super-VW fährt autonom vom neuen ins alte Werk

Wolfsburg. So lange dauert es in keinem anderen Werk. Erst in zehn Jahren wird Wolfsburg zu einem reinen Elektrostandort werden.

Die Querung der Allerniederung, die das alte VW-Werk mit dem neuen in Warmenau verbinden soll, hat die Dimensionen einer großen Autobahnbrücke - inklusive einer Gleisanbindung. Die in Warmenau gebaute E-Limousine Trinity kann allerdings auch autonom über die Brücke ins alte Werk zu einer Verladestation fahren.

Schon im zweiten Halbjahr 2023 laufen auf der Montagelinie 1 im Wolfsburger VW-Stammwerk der neue Tiguan und wenig später der Stromer ID.3 von den Bändern. Damit ist Wolfsburg dann das erste Werk, das auf einer Linie auf zwei Baukästen produziert – dem bekannten MQB und dem MEB. Mit der neuen Fabrik in Warmenau kommt dann noch ein dritter Baukasten zum Einsatz. Die Elektro-Limousine Trinity wird auf dem SSP-Baukasten gebaut. Das soll zum weltweiten Standard im Konzern werden. Es gibt aber noch andere spannende Neuigkeiten rund um das Trinity-Werk in Warmenau.

Das Auto fährt sich selbst zum Verladeplatz

Die Software der Autos soll künftig nicht erst vom Kunden genutzt werden, sondern bereits im Werk. Damit fängt man beim Trinity an, der aufs Autonome Fahren ausgelegt ist. Geplant ist zum Beispiel, die Zeiten zur Inbetriebnahme durch Softwareeinspielung „over the air“ deutlich zu verkürzen. Automatisiertes Fahren kommt bereits in der Produktionshalle zur Anwendung. Die fertigen Fahrzeuge könnten künftig automatisiert vom Werk Warmenau über das Verbindungsbauwerk ins Stammwerk fahren, um dort für den weiteren Transport verladen zu werden. Was das für bestimmte Jobs bedeutet, ist bislang unklar.

Wolfsburg baut noch zehn Jahre Verbrennermodelle

Im Werk bei Warmenau wird Volkswagen auch das Logistikkonzept verschlanken und die Logistik räumlich direkt an die Produktion andocken. In der Montagehalle ist außen zum Beispiel eine sternförmige Lkw­-Anbindung geplant. So können Bauteile und Materialien ohne großen Aufwand und lange Wege direkt dorthin gebracht werden, wo sie verbaut werden. Was sich nach Zukunftsmusik anhört, ist Teil eines straffen Zeitplans. Noch rund zehn Jahre werden in Wolfsburg auch Verbrenner gebaut. Doch das Werksmanagement geht davon aus, dass bereits zuvor die Kontingente der Verbrennermodelle sinken werden. Nach 2032 würden dann nur noch Elektroautos in Wolfsburg produziert.

