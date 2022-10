Volkswagen: Wolfsburger ist Chef der Gläsernen Manufaktur

Veränderung an der Spitze der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen: Martin Goede ist seit 1. Oktober neuer Standortleiter in Dresden. Der 56-Jährige war zuletzt Leiter Produktion der Zukunfts- und Fabrikkonzepte der Marke Volkswagen Pkw in Wolfsburg tätig. Der bisherige Standortleiter Danny Auerswald übernimmt die Segmentleitung für die Modelle Audi Q7 und Q8 sowie Volkswagen Touareg im slowakischen Bratislava.

Auersbach geht nach Bratislava

Christian Vollmer, Produktionsvorstand der Marke Volkswagen Pkw und Aufsichtsratsvorsitzender von Volkswagen Sachsen, kommentiert das in einer Unternehmensmitteilung so: „Ich bin überzeugt, dass Martin Goede den Standort wettbewerbsfähig und zukunftsfest aufstellen wird. Danny Auerswald danke ich für den erfolgreichen Anlauf des ID.3. Damit hat er die zweite Transformationsstufe der Gläsernen Manufaktur erfolgreich mit seinem Team gemeistert. Als neuer Segmentleiter in Bratislava wird Danny Auerswald seine Erfahrungen in Dresden im Hinblick auf stabile Prozesse, mehr Produktivität und höhere Kosteneffizienz, einbringen. Unter seiner Leitung hat sich die Gläserne Manufaktur zudem als stark wachsendes Auslieferungszentrum etabliert und drei weitere Geschäftsfelder erfolgreich aufgebaut.

Mit Goede kommt ein Produktionsprofi

Goede stammt aus Hannover und wechselte 2002 in den Volkswagen-Konzern. Seitdem arbeitet der promovierte Maschinenbauer im Bereich Produktion und Logistik. Sein thematischer Schwerpunkt in den vergangenen drei Jahren lag auf der Konzeption von künftigen Fabrikkonzepten und der Produktion der Zukunft bei der Marke Volkswagen Pkw. Davor leitete er seit 2011 die Technologieplanung und -entwicklung. Auerswald (39) wechselt nach zwei Jahren in Dresden nach Bratislava und verantwortet in der Fertigung die Modelle Audi Q7 und Q8 sowie den Volkswagen Touareg. Die Stückzahl der drei Modelle liegt derzeit bei mehr als 700 Fahrzeugen täglich. Auerswald ist künftig für 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Vor seiner Tätigkeit in der sächsischen Landeshauptstadt verantwortete der in Lichtenstein (Landkreis Zwickau) geborene Auerswald die Werkleitung am Standort Pekan in Malaysia.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de