ID.4 ist der Verkaufsschlager in der VW-Elektroflotte

Wolfsburg. Auch in den ersten neuen Monaten des Jahres stieg der Verkauf von Stromern deutlich an. Ihr Anteil liegt nun bei 6 Prozent.

Der ID.4 wird in Deutschland in den Werken Zwickau (Foto) und Emden produziert.

Der Volkswagen-Konzern treibt seine erfolgreiche weltweite Elektrooffensive weiter voran. In den ersten neun Monaten des Jahres stiegen die Auslieferungen im Vorjahresvergleich um 25 Prozent. Trotz anhaltender Versorgungsengpässe wurden bis Ende September 366.400 vollelektrische Fahrzeuge an Kunden übergeben, nach 293.000 Fahrzeugen in den ersten drei Quartalen 2021. Der BEV-Anteil an den Gesamtauslieferungen stieg in diesem Zeitraum auf 6 Prozent, gegenüber 4,2 Prozent in den ersten neun Monaten des Vorjahres. China bleibt der stärkste Wachstumstreiber – dort wurden 112.700 BEVs ausgeliefert, mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Beantwortet wird auch eine spannende Frage. Denn es gibt einen ganz klaren Favoriten bei der Kundschaft.

Europa liegt in der Verkaufsstatistik vor China

Bei den Regionen liegt Europa mit 211.900 in den ersten neun Monaten des Jahres ausgelieferten Fahrzeugen (Konzern-Anteil 58 Prozent) nach wie vor klar an der Spitze. Mit 112.700 Auslieferungen (Konzern-Anteil 31 Prozent) war China der zweitgrößte BEV-Markt für den Konzern. Auf die USA entfielen mit 28.900 Fahrzeugen 8 Prozent der weltweiten BEV-Auslieferungen des Konzerns. Die Marke Volkswagen lieferte bis Ende September 207.200 BEV-Modelle an Kunden aus (Konzern-Anteil 57 Prozent). Es folgten Audi mit 77.000 Fahrzeugen (Konzern-Anteil 21 Prozent), Škoda mit 36.900 Fahrzeugen (Konzern-Anteil 10 Prozent), Porsche mit 25.100 Fahrzeugen (Konzern-Anteil 7 Prozent) und Seat/Cupra mit 17.600 Fahrzeugen (Konzern-Anteil 5 Prozent). Die erfolgreichsten BEV-Modelle in den ersten neun Monaten 2022 waren:– Volkswagen ID.4/ID.5 – 122.600 Fahrzeuge; Volkswagen ID.3 – 45.500 Fahrzeuge; Škoda Enyaq iV (inkl. Coupé) 36.900 Fahrzeuge; Audi e-tron (inkl. Sportback) 36.400 Fahrzeuge; Audi Q4 e-tron (inkl. Sportback) – 29.700 Fahrzeuge; Volkswagen ID.6 – 27.500 Fahrzeuge; Porsche Taycan (inkl. Cross Turismo) – 25.100 Fahrzeuge; Cupra Born 17.500 Fahrzeuge.

Lesen Sie auch:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de