VW und Stadt informieren über den Fabrikbau in Warmenau

Auf den neuesten Stand der Planungen für das neue VW-Werk in Warmenau werden die Wolfsburgerinnen und Wolfsburg am Montag, 7. November, ab 18 Uhr im Congresspark gebracht. Dann findet die im Sommer verschobene gemeinsame Veranstaltung von Stadt Wolfsburg und Volkswagen statt. VW baut nordöstlich von Warmenau eine Fabrik für die Elektrolimousine Trinity, die planmäßig ab 2026 von den Bändern laufen soll. Es könnte allerdings zu Verzögerungen kommen, weil der Flächenerwerb in einigen Bereichen stockt.

VW hat einen Plan B

Aktuell wird das Unternehmen deshalb auch berichten, ob man sich mit zwei Grundstücksbesitzern einigen konnte. Wegen sehr hoher Preisforderungen war VW in diesen beiden Fällen auf die Bremse getreten. Bis Ende dieser Woche wird noch um eine Lösung gerungen. Klappt das nicht, wird der Automobilhersteller nach anderen planerischen Lösungen suchen. Sie würden dann am Montag ebenfalls vorgestellt. Besucher der Veranstaltung können den Experten von Stadt und Volkswagen an diesem Infoabend auch Fragen stellen. Einlass ist bereits ab 17.15 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Infoabend ist Teil eines umfassenden Dialog-Prozesses mit der Öffentlichkeit. Schon jetzt haben Interessierte die Möglichkeit, sich mit Fragen an die Ansprechstellen der Stadt zu wenden: Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauberatung (Telefon: 05361-28-5561; E-Mail: beteiligung.trinity@stadt.wolfsburg.de). Volkswagen informiert über das Bauvorhaben auf der Homepage trinitywerk@volkswagen.de.

