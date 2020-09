Bauarbeiten auf A 39 in Braunschweig: Fahrbahn wird saniert

Auf der Autobahn 39 müssen Verkehrsteilnehmer zwischen dem Autobahnkreuz Braunschweig-Süd und dem Heidbergtunnel vom 4. bis 7. September mit Behinderungen rechnen. Das teilt die Straßenbaubehörde in Wolfenbüttel mit. Als Grund nennt sie Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke. So werden von Freitag, 4. September, 19 Uhr, bis Montag, 7. September, etwa 5 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen der Haupt- und der Überholfahrstreifen gesperrt.

Der Verkehr wird laut Behörde jeweils einspurig über den Parallelfahrstreifen geführt. Dem Durchgangsverkehr wird geraten, großräumig über die A 2 und die A 391 auszuweichen.

Auffahrt Richtung Salzgitter wird gesperrt

In der Anschlussstelle Südstadt werde zudem die Auffahrt in Richtung Salzgitter gesperrt. Eine Umleitung sei ausgeschildert. Witterungsbedingte Verzögerungen seien möglich. Die Kosten beliefen sich auf rund 180.000 Euro und würden vom Bund getragen.

Neubau der Brücke: Infos im Internet abrufbar

Im Anschluss beginnen im Kreuz Braunschweig-Süd ab Mitte September die Arbeiten zum Neubau der Brücke der B 4/A 36 über die A 39. Informationen zu diesen Arbeiten stellt die Straßenbaubehörde in Wolfenbüttel im Internet unter www.kreuz-bs-sued.de bereit, heißt es abschließend.

