Spiele, Feste, Nächte – so super wird Braunschweigs Wochenende

Spielmeile – hier in einem früheren Jahr in der Braunschweiger Innenstadt mit zahlreichen Stationen.

Das wird ein Wochenende! Nach zwei Jahren coronabedingter Pause gibt es sie wieder: die Spielmeile in der Braunschweiger Innenstadt, bei der sich Kinder, Jugendliche und Familien am Sonntag, 10. Juli, ab 13 Uhr vergnügen können.

Neben vielen Angeboten, die sich vom Altstadtmarkt bis zum Bohlweg ziehen, wird es in diesem Jahr erstmals einen Jugendbereich vor dem Schloss geben. Hier werden Hip-Hop-Acts, Poetry-Slam und andere Künstler präsentiert, zudem werden Skating oder Streetball und andere Aktivitäten angeboten. Auf dem Altstadtmarkt wird traditionell das große Kinderfest steigen.

Spielmeile in der Innenstadt – und Familienfest am Marienstift

Aber das ist nicht alles. Toll am Wochenende auch ein Abstecher zum Fest am Krankenhaus Marienstift in der Helmstedter Straße. Dort steht nämlich der Neubau vor der Fertigstellung und soll im Herbst eröffnet werden. Bereits vorab richtet die Evangelische Stiftung Neuerkerode am Sonntag ein großes Familienfest aus. Auf dem neuen Vorplatz, im Neubau, im Zentrum Würde in der Friedenskapelle sowie im Park des Pflege- und Seniorenzentrums Bethanien wird von 10.30 bis 16 Uhr ein attraktives Programm geboten.

Und dann – natürlich die erste Museumsnacht! Am Samstagabend öffnen in Braunschweig gleich zwölf Museen von 19 Uhr bis Mitternacht ihre Türen. Besucher können die aktuellen Ausstellungen im nächtlichen Flair erleben.

Erste Museumsnacht – zwölf Museen öffnen am Samstag von 19 Uhr bis Mitternacht ihre Türen

Im neu eingerichteten Museum Hinter Aegidien ist das zum Beispiel eine Sonderausstellung, die zum musikalischen Mitmachen anregt: „Music! Von Beethoven bis Beyoncé“ heißt der Titel.

„Liebe, Liebe“ heißt hingegen die Familien-Ausstellung, die noch bis Mitte August im Schlossmuseum zu sehen ist.

Auch im Naturhistorischen Museum stehen zahlreiche Führungen auf dem Programm – darunter mehrere durch die aktuelle Sonderausstellung „Facettenreiche Insekten“, die für die ökologische Bedeutung der Sechsbeiner sensibilisieren will und zur aktiven Teilnahme an Schutzmaßnahmen einlädt. Weitere Führungen drehen sich um die Dinosaurier aus Niger oder ermöglichen Blicke hinter die Kulissen der Zoologischen Sammlungen und in die Paläontologische Werkstatt.

Im Herzog-Anton-Ulrich-Museum begleitet der Verein Kinder-Klassik Kurzführungen zu einzelnen Werken musikalisch. Zu späterer Stunde wird sogar Tango getanzt.

Kinder hingegen kommen im Familienmuseum in St. Ulrici-Brüdern in der Schützenstraße auf ihre Kosten. Geboten werden unter anderem Knappentraining, Ritterkämpfe und Bastelaktionen.

Weitere teilnehmende Museen sind der Allgemeine Konsumverein , die Städtische Galerie Halle 267 , das Kunsthaus BBK , der Kunstverein , das Landtechnik-Museum Gut Steinhof , das Literaturzentrum Raabe-Haus und das Städtische Museum.

Finale Party beim Tennis-ATP-Turnier im Bürgerpark mit Songwriterin Alice Merton

Und, selbstverständlich: Tennis-ATP-Turnier im Bürgerpark! Die finale Party bestreitet am Samstag die weltenbummelnde Songwriterin Alice Merton. Beginn ist nach dem letzten Ballwechsel des Tennis-Turniers. Alice Merton. Konzert im Rahmen des ATP-Tennisturniers. Samstag, 20 Uhr. BTHC-Tennisanlage, Friedrich-Kreiß-Weg 4. Weitere Informationen zum Programm unter www.brawo-open.de

Auf dem Vereinsgelände des Segler-Vereins am Südsee steigt das große Südsee-Fest am Samstag, 9. Juli – und bietet Liebhabern des Wassersports viel: Man kann Drachenboot fahren oder sich im Stand-up-Paddling versuchen – und man kann Schnuppersegeln. Letzteres dank Segelsimulator samt Windanlage sowohl an Land als auch auf dem Wasser. „Im Simulator kann man richtige Manöver fahren und spüren, wie das Boot reagiert“, kündigt Jürgen Pansch an, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Das Südsee-Fest findet am Samstag, 9. Juli, 11-17 Uhr statt. Schrotweg 113.

Tango satt gibt’s in St. Magni und anderswo

Apropos Tango! Die nächste Magnilonga, ein Tango-Tanz-Event, findet am Freitag, 8. Juli, in der Magnikirche statt. Practica (Tango Argentino für Einsteiger) gibt es ab 18.30 Uhr, bevor die Veranstaltung eine Stunde später eröffnet wird. Es treten Musiker auf, die dem Tangogefühl unterschiedlicher Epochen nachspüren. Eintritt frei, Spenden werden erbeten.

Einen Workshop zu Tango Argentino gibt es zudem am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juli, in der Brunsviga an der Karlstraße 35 jeweils 11.30 bis 13 und 14 bis 15.30 Uhr für Fortgeschrittene. Kosten: 70 Euro. Anmeldung paarweise unter magnilonga@web.de

Schließlich findet noch eine Milonga am Samstag, 9. Juli, von 20 Uhr an im Lindenhof-Theater an der Humboldtstraße 27 statt. Und nicht zuletzt können sich Interessenten bei der Open-air-Kult-Milonga am Sonntag, 10. Juli, von 17 bis 21.30 Uhr am Kult, Schimmelhof an der Hamburger Straße 273, vergnügen. Für Essen und Getränke wird gesorgt, heißt es.

Und es ist auch ein Wochenende der Politik für den Frieden

Noch ein wenig Politik für den Frieden? Dann ist die Sache klar. Anlässlich des Internationalen Flaggentages der „Mayors for Peace“ laden Braunschweiger Friedensbündnis und Friedenszentrum am Samstag, 9. Juli, zu einem Vortrag mit Diskussion in die Dornse des Altstadtrathauses ein. Am Flaggentag soll an die Initiative der „Bürgermeister für den Frieden“ erinnert werden, die einst von den Bürgermeistern von Hiroshima und Nagasaki zur Abschaffung aller Atomwaffen gegründet wurde. Der Initiative gehören inzwischen weltweit mehr als 8000 Städte und Landkreise an, in Deutschland über 800, auch Braunschweig.

Den Vortrag am Samstag hält ab 18 Uhr Roland Blach zu dem Thema „Ukrainekrieg und die Atomwaffenkonferenz in Wien“. Blach ist ehemaliger Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsdienstgegner Baden-Württemberg, Koordinator der Kampagne „Büchel ist überall! Atomwaffenfrei. Jetzt.“ sowie Koordinator der Kampagne „Schulfrei für die Bundeswehr. Lernen für den Frieden“.

