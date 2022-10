Gruseln ist wieder erlaubt

In den beiden vergangenen Jahren war es nicht viel mit ausgelassenem Grusel-Spaß an Halloween. Politiker appellierten an Eltern, ihre Kinder nicht von Haustür zu Haustür ziehen zu lassen, um nach Süßem zu fragen. Schließlich können im Zuge des Kontakts statt Naschereien auch Viren weitergegeben werden. Und auch zahlreiche Feiern fielen der Corona-Pandemie zum Opfer oder konnten nur unter Beschränkungen stattfinden. Zwar steigen die Infektionszahlen derzeit wieder, doch scheinen die Voraussetzungen für schaurige Halloween-Partys jetzt wieder besser zu sein. Veranstalter haben in diesem Jahr einige Angebote auf die Beine gestellt. Ein Überblick.

Braunschweig: Eine große Halloween-Party steigt am Samstag ab 22 Uhr im Millenium-Event-Center am Madamenweg. Vor Ort soll auf die Besucher eine große Halloween-Bühne warten, dazu gibt es Musik, LED-Screen und Horror-Sounds. DJs sorgen für Stimmung, Süßes und Saures sind kostenlos. Blutige Welcome-Shots sollen ebenfalls ausgeschenkt werden. Die Träger der drei besten Kostüme werden mit Freiverzehr-Gutscheinen belohnt.

Einen Tag später wird in der Diskothek Jolly Time gefeiert. Diese verwandelt sich am Sonntag ab 22 Uhr in ein Gruselkabinett. Auch hier werden die besten Kostüme prämiert. Kiloweise Candy sollen verschenkt werden, 1000 rote LED-Armbänder im Dunklen leuchten. Dazu gibt es Konfetti, viel Nebel und natürlich Musik.

Ausschließlich an Erwachsene richtet sich das Horrorfilm-Triple-Feature, das im Astor-Kino am Samstag um 19.45 Uhr gezeigt wird. Dort gibt es Horror pur. Die Halloween-Trilogie um Laurie Strode und ihrem Gegenspieler Michael Myers wird zu sehen sein.

Für Kinder: An sie richtet sich das Angebot von Haus Entenfang in Riddagshausen. Das veranstaltet am Sonntag von 11 bis 16 Uhr einen Spinnengrusel-Familientag. Kurze Gruselgeschichten werden vorgelesen, es wird gebastelt und geschminkt. Den Hunger stillen sollen zum Beispiel Spinnenweben-Zuckerwatte und Hexensuppe.

Wolfsburg: Auch im Delphin-Palast wird in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober ab 18.30 Uhr die Halloween-Trilogie bestehend aus „Halloween“ (2018), „Halloween Kills“ und dem Finale „Halloween Ends“ zum Paketpreis von 20 Euro gezeigt. Wer kostümiert erscheint, erhält ein Gratisgetränk.

Am Samstagabend findet ab 20.30 Uhr eine Halloween-Horrornacht am Kolumbianischen Pavillon statt. Live-DJs, blutige Horror-Bowle, Halloween-Deko, und ein Tanz der Vampire stehen unter anderem auf dem Programm.

„Halloween – Gruselspaß unter Sternen“ heißt die rund einstündige Veranstaltung, zu der das Planetarium Besucher ab sechs Jahren einlädt. Am Montag um 16 Uhr wird gezeigt, dass auch im Weltall Geister, Gespenster, Hexen, Vampire und Zombies unterwegs sind. Außerdem wird die alte Sage vom gemeinen Jack O’Lanthern erzählt und erläutert, wie man in Mexiko den Tag der Toten feiert.

Gifhorn: Hier verwandelt sich das Rathaus in Weyhausen am Montag in ein Gruselschloss. Passende Dekoration und ein Parcours für Kinder ab zehn Jahren warten auf die kleinen Besucher ab 17.30 Uhr bei freiem Eintritt.

Helmstedt: Bereits am Donnerstag und Freitag, jeweils von 15 bis 19 Uhr, wird im JFBZ, Streplingerode 25-26, Halloween gefeiert. Eine gruselige Geisterbahn, Kinderschminken und vieles mehr gibt es für die jungen Besucher zu erleben. Am Freitag ab 22 Uhr dürfen Erwachsene bei der Party im Loft-Club in der Industriestraße Spaß haben.

Peine: Zur Halloweenparty mit Horrordeko und Livemusik von Twite & Wonderprick lädt das UJZ in der Beneckestraße für Samstag um 19 Uhr ein. Im Foyer der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine in der Breiten Straße wird zudem am Montag um 18 Uhr Dr. Bettina Wilts gruselige und gespenstische Geschichten von Wilhelm Hauff bis Edgar Allan Poe vorlesen.

Harz: Auch im Harz gibt es einige Grusel-Events. So zum Beispiel in Schierke, wo sich die Eis-Arena am Samstag von 18 bis 22 Uhr in einen schaurigen Ort voller Hexen, Geister, Vampire und sonstiger Gruselgestalten verwandelt. Die letzte „Rollschuhdisco“ der Saison verspricht abgefahrene Monsterbeats und weitere Aktivitäten.

Am Samstag ab 18.30 Uhr öffnet die „Big Moose Dance Hall“ in Pullman City in Hasselfelde ihre Tore für eine Wild-West-Halloween-Party. Eingeladen sind dann auch Graf Dracula, Freddy Krüger, die Addams Family und einige mehr.

Von Freitag bis Montag können Interessierte den „Hexoween-Markt“ im Kurpark von Thale besuchen. Dort warten Handwerks-, Versorgungs- und Verkaufsstände sowie ein Bühnenprogramm.

