Leserfotos vom 04.05 - 10.05.2020 - Teil 2

Ein Spaziergang durch den Elm in diesen Tagen ist ein Geheimtipp und ein Genuß für die Menschen in unserer Region. Man kann den wunderschönen Buchenwald genießen und das herrliche Grün der Bäume nur so bewundern. Da kam mir das Lied in Erinnerung: Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus.

Foto: Manfred Rupprecht, Königslutter