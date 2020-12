Feuerwehr spielt Nikolaus für 255 Rötgesbütteler Kinder

Für einen Lichtblick in Coronazeiten und ein Strahlen in den Kinderaugen sorgte jetzt die Freiwillige Feuerwehr Rötgesbüttel. Zum Nikolaus packten Ortsbrandmeister Matthias Müller und Michael Müller, in der Wehr engagiert als Ausbilder für Brandbekämpfung und Kassenwart des Fördervereins, 255 Überraschungstüten für die Krippen-, Kindergartenkinder und die Grundschüler. In den Tüten landeten Malblock, Stundenplan, Pixiebuch, ein Reflektor mit der Aufschrift „Kinderfinder“, eine Notrufkarte mit den wichtigsten W-Fragen, die man im Ernstfall beim Absetzen eines Notrufs parat haben sollte, Apfel, Mandarine und Schokolade. Zudem legten die beiden Kameraden in eigener Sache eine Broschüre über die Arbeit der Feuerwehr bei.

Tote Hose für Kinder-und Jugendfeuerwehr wegen der Pandemie – Feuerwehr überlegt sich nette Geste Solche Tüten legten Matthias Müller (links) und Michael Müller für die Kinder vor den Einrichtungen am Montag ab. Foto: Daniela König Auf die Idee für diese Geste kamen die Feuerwehrleute, als klar war, dass die Übungsdienste für die Kinder- und die Jugendfeuerwehr, in denen ihnen der Brandschutz auf spielerische und praktische Weise näher gebracht wird, länger ausfallen müssen. „Im Moment ist hier tote Hose, die Kinder leiden darunter am meisten“, sagt Michael Müller. Eine ähnliche Aktion habe er im Nachbardorf mitbekommen. Schnell reagierten die beiden Feuerwehrmänner und beschlossen, dem Nachwuchs eine Freude machen – auch abseits der Feuerwehr. Dazu holten sie sich Firmen als Sponsoren mit ins Boot und packten schließlich 255 Tüten, die sie am Montag vor die Krippe, den Kindergarten und die Grundschule ablegten.