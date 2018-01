Diebe brechen tagsüber in Wohnungen ein

Hillerse Einbrecher haben am Dienstag in Hillerse zugeschlagen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hebelten die bislang unbekannten Täter ein rückwärtiges Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße Okeraue auf und gelangten auf diesem Weg ins Innere des Gebäudes. Dort nutzten sie die Abwesenheit der Bewohner und durchsuchten in aller Ruhe sämtliche Räume nach Geld und Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Einbruch ereignete sich zwischen 10 Uhr und 18.30 Uhr. Um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum in Hillerse bemerkt wurden, bittet die Polizei in Meinersen, Tel: (0 53 72) 9 78 50.

