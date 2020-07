Kinder gelangen in Grasleben kostenlos zum Freischwimmer

Für alle Kinder aus dem Landkreis Helmstedt, die zwischen sechs und neun Jahren alt sind, bietet das Freizeitbad Grasleben dieses Jahr mit erneuter Unterstützung des Kreissportbundes Helmstedt und des TSV Grasleben eine Schwimmschule an. Das Schwimmmeister-Team Robert Grams und Maik Siemann freue sich darüber, dass die Aktion auch in diesem Jahr stattfinden werden kann, wie es in einer Mitteilung der Samtgemeinde Grasleben heißt. „Jetzt hoffen wir auf viele Anmeldungen von schwimmsportbegeisterten Kindern und drücken die Daumen, dass sich schönes Wetter einstellt“, so Siemann.

Bei dem Kurs handelt es sich um einen Aufbaukurs für alle Seepferdchen-Absolventen, die ihre Schwimmtechnik verbessern wollen und als Ziel das Freischwimmer-Abzeichen haben. „Für alle kleineren Seepferdchen-Absolventen haben wir dieses Jahr den Seeräuber im Gepäck. Dieser füllt die Lücke zwischen Seepferdchen und Freischwimmer. So kann jedes Kind nach bestandener Prüfung mit einem Abzeichen nach Hause gehen“, so Schwimmmeister Grams.

Der Kurs wird ab dem 3. August von Montag bis Freitag immer ab 12 Uhr stattfinden, die Kurszeit beträgt 30 Minuten, und das Schwimmmeister-Team rechnet mit etwa 10 Kurstagen. Der Kreissportbund Helmstedt unterstützt mit seiner Stiftung „Zukunft Sport“ die Schwimmausbildung, so dass die Kurse komplett kostenlos angeboten werden können.

Die Stiftung wurde 2010 gegründet, um jungen Menschen im Landkreis ohne Blick auf Hautfarbe, Religion, Status oder finanzielle Hintergründe die Möglichkeit zu bieten, Sportangebote wahrzunehmen und so an der Gesellschaft teilzuhaben. Der Schwimmkurs in Grasleben profitiere zum wiederholten Mal von dieser Institution, wie die Samtgemeinde mitteilt.

Interessierte können ihr Kind ab sofort unter (05357) 1053 oder per E-Mail an freibad@grasleben.de anmelden. Weitere Informationen zum Freibad sind unter www.freibadgrasleben.de zu finden.

