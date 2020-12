Vierter Corona-Toter im Kreis Helmstedt

Helmstedt. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie sind im Landkreis Helmstedt vier Menschen an Corona gestorben. Zuletzt starb am Sonntag ein 86-Jähriger.

Der Landkreis Helmstedt hat seinen vierten CoronaToten zu verzeichnen. Ein 86-jähriger aus dem Bereich Heeseberg verstarb am Sonntag an Corona, wie der Landkreis am Mittwoch mitteilte. Die Information habe den Geschäftsbereich Gesundheit am Montag erreicht, heißt es. Der Verstorbene litt unter Vorerkrankungen und ist an den Folgen der COVID 19-Infektion gestorben.

red