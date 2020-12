Helmstedter Polizei sucht Besitzer von sieben Fahrrädern

Die Polizei Helmstedt sucht die Besitzer von gleich sieben Fahrrädern, bei denen die Ermittler vermuten, dass sie aus Diebstählen stammen. Die Diebstahlsermittlungen richten sich gegen einen 35 Jahre alten Helmstedter, der am 29. November beobachtet wurde, wie er am Helmstedter Bahnhof ein Hinterrad eines Mountainbikes entwendete, wie Polizeisprecher Sven-Marco Claus am Mittwoch mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig habe an diesem Sonntagabend eine Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten angeordnet. Dabei stellten Einsatzkräfte insgesamt acht Fahrräder sicher. Bei den nachfolgenden Ermittlungen sei bereits ein Fahrrad den rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt worden. Bei den anderen Mountainbikes, Trekking- und BMX-Rädern werden noch die Eigentümer gesucht.

Hinweise nimmt die Polizeiwache unter Telefon (05351) 5210 entgegen.

red