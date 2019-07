Der innere Widerstand des Vorzeige-Generals Erwin Rommel

Am 14. Oktober 1944 erhielt Generalfeldmarschall Erwin Rommel an seinem Familienwohnsitz Herrlingen bei Ulm Besuch von zwei Wehrmachts-Generälen. Sie konfrontierten ihn mit belastendem Material, das ihn in die Nähe der Hitler-Attentäter vom 20. Juli rückte, und stellten ihn vor die Entscheidung, sich selbst zu töten und seinen Ruf und den seiner Familie im NS-Staat zu wahren, oder sich vor dem Volksgerichtshof zu verantworten. Rommel wählte den Tod durch Zyankali, das die Generäle ihm überreichten. Der von der NS-Propaganda zum Helden stilisierte „Wüstenfuchs“ erhielt ein Staatsbegräbnis. Er sei Kriegsverletzungen erlegen, hieß es offiziell.

Dass der bisherige Vorzeige-General zum Kreis des militärischen Widerstands um Claus Schenk Graf zu Stauffenberg gehörte, stand für die NS-Führung scheinbar ebenso fest wie für die Hitler-treue Heeresleitung. Und die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft hielt sich nur zu gerne an den Mythos des unerschrockenen Generals, der schließlich seinem Gewissen folgte. Selbst frühe britische Biografen und Hollywood-Filme der 50er Jahre unterstützten dieses Bild.

Seitdem hat sich die Sicht auf Rommel mehrfach gewandelt. In den 90er Jahren strich ihn der renommierte Historiker Peter Steinbach aus dem Standardwerk „Lexikon des Widerstands“. Zuletzt meldeten sich dann wieder Wissenschaftler wie Peter Lieb zu Wort, die Rommel zumindest im erweiterten Widerstandskreis verorten.

Wer hat Recht? Der Braunschweiger Historiker Thomas Kubetzky ging der Frage am Wochenende bei einem Symposium des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte zum 75. Jahrestag des Hitler-Attentats nach.

Eine eindeutige Antwort, so Kubetzky, sei allerdings schon deshalb unmöglich, weil die Quellenlage dünn und widersprüchlich sei. „Das Hauptproblem ist, dass es kaum persönliche Aufzeichnungen Rommels aus dem Jahr 1944 gibt.“ Zudem seien Verhörprotokolle von Verschwörern, die aufschlussreich sein könnten, nicht überliefert. Fakten, die Rommels Unterstützung des Widerstands belegen, gebe es nicht. Man sei auf bloße Indizien angewiesen.

Das wohl wichtigste Indiz ist eine Aussage des Generals Heinrich Eberbach in einem britischen Abhörprotokoll. Demnach äußerte Eberbach, der 1943/44 in der Normandie unter Rommels Oberkommando stand, er habe mit ihm über Pläne gesprochen, Hitler zu beseitigen. Auch der Stauffenberg-Vertraute Caesar von Hofacker soll erklärt haben, er habe den Generalfeldmarschall für den Widerstand gewonnen.

Fachhistoriker, so Kubetzky, bewerteten diese Aussagen allerdings mit großer Vorsicht, da sie nur aus Sekundärquellen stammten. Auch die Rommel dem Widerstand zuordnende Biografie seines früheren Stabschefs in der Normandie, Hans Speidel, von 1949 halte heutigen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht stand. „Zu offenkundig erscheinen solche Texte als interessengeleitet“, urteilt Kubetzky.

Nicht anders stehe es um Äußerungen, die das genaue Gegenteil zu belegen scheinen, wie eine Passage aus einem Brief Rommels an seine Frau vom 24. Juli 1944, in der er seine Erleichterung über Hitlers Überleben zum Ausdruck brachte: „Man kann Gott danken, dass es so gut abgegangen ist.“ Das könne ernst gemeint, aber auch ein Versuch der Selbstentlastung gewesen sein, meint Kubetzky: „Rommel musste klar sein, dass seine Briefe mitgelesen werden könnten.“

Fest stehe immerhin, dass sich Rommel von der unverbrüchlichen Gefolgschaft Hitlers gelöst habe. Die auch persönliche Nähe zum „Führer“ sei zum einen durch die massive Aufwertung des Heeres nach der Machtergreifung entstanden, so Kubetzky. Hitler habe die Versailler Beschränkung auf 100.000 Mann umgehend ignoriert. Das habe die steile Karriere Rommels erst ermöglicht. Den Beginn des Polen-Feldzuges erlebte er als Kommandant des Führerhauptquartiers. Als ehrgeiziger nationalistischer Militär habe Rommel alle Schritte, die zu einer Revidierung der Versailler Bestimmungen führten, mitgetragen.

Mit der Zeit seien ihm aber offensichtlich Zweifel an Hitlers Fähigkeiten und Kriegszielen gekommen. Dem Durchhaltebefehl in den Kämpfen im ägyptischen El Alamain widersetzte sich Rommel. Als Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B in Nordfrankreich forderte er nach dem Beginn der alliierten Invasion „Folgerungen“ aus der prekären Lage – „für einen hochrangigen Wehrmachtsgeneral zu dieser Zeit schon sehr ungewöhnlich“, so Kubetzky.

In seinem Fazit schließt sich der Braunschweiger Historiker seinem Kollegen Peter Steinbach an: „Rommels Dilemma bestand darin, dass er sich nicht entscheiden konnte, weder für noch gegen die Männer des 20. Juli. Er zerbrach in diesem Fall an seinen eigenen Zweifeln.“