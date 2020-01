Klimawende – für Niedersachsen eine „ökonomische Chance“

Gleich zu Beginn dämpfte der Regierungschef allzu große Erwartungen. Klausurtagungen zu Jahresbeginn, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag in Wilhelmshaven, hätten „nicht den Zweck konkreter Ergebnisse, konkreter Beschlüsse“. Die an der Jade versammelten und per Internet-Liveübertragung zugeschalteten Medien in Hannover erfuhren also keine Details des seit Monaten angekündigten Maßnahmenpakets zum Klimaschutz. Dieses werde im April folgen, erklärte Weil, dann nämlich, wenn auch der genaue Wert des Haushaltsüberschusses für 2019 vorliege. „Da machen wir Nägel mit Köpfen.“ Von „verschenkten Monaten“ sprach Grünen-Fraktionschefin Anja Piel, von einem „Armutszeugnis“ ihr FDP-Kollege Stefan Birkner.

Auch zur Höhe des Nachschlags auf den Etat mochten weder der Ministerpräsident noch sein Vize, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, (CDU) etwas sagen. „Da warte ich getrost die Abrechnung des Finanzministers ab“, meinte Weil. „Die Zeit bis dahin sollten wir uns alle nehmen.“ Von mindestens 800 Millionen Euro ist die Rede in Hannover, im Finanzressort geisterte auch schon die Summe von 1,2 Milliarden Euro durch die Flure. Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), so viel scheint festzustehen, will davon rund 200 Millionen Euro in den Abbau von Altschulden stecken. Ansonsten dürften erkleckliche Beträge in die beiden auf dem zweitägigen Treffen der rot-schwarzen Regierung besprochenen Schwerpunktthemen Klimawandel und Innovation fließen.

Der Schutz des Klimas bedeute für Niedersachsen eine „ökonomische Chance“, ließen sich die Kabinettsmitglieder von Professorin Sonja Peterson vom Kieler Institut für Weltwirtschaft hinter verschlossenen Türen ins Stammbuch schreiben. „Niedersachsen wird am Ende stärker dastehen“, zitierte der Ministerpräsident die Wissenschaftlerin. Deren Szenario beruhe zum einen auf dem unbegrenzten Rohstoff Wind, zum anderen auf dem Status als „fortgeschrittenes Industrieland“. Weil nutzte den Hinweis, um vom Bund deutlich mehr Tempo beim Ausbau der Windenergie zu fordern. Anders seien die deutschen Einsparziele bei Kohlendioxid nicht zu erreichen.

Althusmann kündigte hohe Investitionen in innovative Projekte insbesondere bei der Digitalisierung an. Davon könnten nicht nur die Landwirtschaft und Ernährungsindustrie profitieren. Auch der Gesundheitswirtschaft mit ihren beiden Top-Unikliniken in Göttingen und Hannover böten sich enorme Chancen, so bei der digitalen Pflege, der Nano-Medizin und der Gentechnologie.

Eine Absage erteilte der Minister allerdings einem landesweit gültigen Gratis-Ticket in Bussen und Bahnen für Schüler und Azubis. Angesichts von 58 verschiedenen Verkehrsverbünden im Land sei dies nicht zu finanzieren.

Denkbar seien allerdings regionale Modelle oder das hessische Konzept eines 365-Euro-Jahres-Tickets für junge Leute.