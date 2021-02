Pferd stößt mit Auto zusammen – Fahrerin verletzt, Tier tot

Laderholz. Das Tier sei in Laderholz in der Nähe von Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) hinter einer Kurve frontal gegen das Auto gerannt, so die Polizei.

Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem ausgebüxten Pferd ist die 55 Jahre alte Autofahrerin verletzt worden. Das Tier sei in Laderholz in der Nähe von Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) hinter einer Kurve frontal gegen das Auto gerannt, teilte die Polizei mit. Die Frau erlitt einen Schock und wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Pferd verendete aufgrund seiner schweren Verletzungen am frühen Mittwochmorgen noch an der Unfallstelle.

Pferd läuft weg: Ermittlungsverfahren gegen Besitzer

Wie erste Ermittlungen ergaben, war das Pferd kurz zuvor von einem nahe gelegenen Hof weggelaufen. Gegen den Besitzer des Tieres wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

