Kokain in der Elbe: Zoll findet bei Brunsbüttel Hunderte Kilogramm Drogen

An der Elbe wurden in den vergangenen Tagen Hunderte Kilogramm Drogen angespült. Bis Dienstagabend haben die Beamten insgesamt 15 Taschen voll Kokain aufgesammelt. Woher die Drogen kommen, ist bisher unklar.Nach den Drogenfunden am Montag und Dienstag in der Elbmündung vor Brunsbüttel haben...