Beim Essen nette Menschen kennenlernen

. „Mit Kartoffelsalat die Welt retten?“ – unter diesem Motto sind rund 100 Gäste der Einladung der Kreismuseumsleiterin Dr. Doreen Götzky gefolgt: Am Samstag, am deutschlandweiten „Tag der Offenen Gesellschaft“, haben die Besucher an einer Tafel auf der Stederdorfer Straße in Peine gespeist – es...