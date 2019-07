Wenn Peine glüht, freuen sich diese Peiner über „coole“ Jobs

Das Peiner Land – ein Glutofen. Und dieser Donnerstag wird womöglich einer der heißesten Tage des Jahres werden, sagen Meteorologen vorher. Unsere Zeitung hat sich auf die Suche nach „coolen“ Berufen gemacht, bei denen auch einmal eine Abkühlung möglich ist. Tatsächlich ist es aber nicht immer so kühl, wie man vermuten möchte.

„Wenn wir um die Mittagszeit die meisten Gäste haben, kommen wir ganz schön ins Schwitzen“, muss Diego Babbo von der Eisdiele Venezia zugeben. Da sind auch die heißblütigen Italiener gegen die Hitze in Peine nicht gewappnet. Und wer meint, zwischen den Tresen gebe es doch wegen der Kühlaggregate immer die Möglichkeit, sich abzukühlen, der irrt – zumindest teilweise. Denn das Eis ist zwar schön kalt, rund um die Beine aber wird es schnell warm, denn unter den Tresen sitzen die Motoren für die Kühlung – und die strahlen viel Hitze ab.

Arbeiten, wo andere ihre Freizeit verbringen: Im Peiner Freibad P3 können die Schwimmmeister Nadine und Oliver immer mal die Füße ins Wasser halten. Foto: Thorsten Pifan

Ganz anders sieht es im Freibad P3 am Neustadtmühlendamm aus. Dort können die Schwimmmeister Nadine und Oliver immer mal die Füße ins Wasser halten. „Und selbst wenn in den Becken eine Wassertemperatur von 25 Grad Celsius herrscht, allein der Temperaturunterschied bewirkt schon ein Abkühlung“, sagt Nadine. Oliver ergänzt: „An der Fontäne gibt es auch immer die Gelegenheit, sich zu kühlen.“ Und in ihren Pausen können die Schwimmmeister auch selbst ins Wasser springen – wenn es die Situation im Bad erlaubt. Denn die Sicherheit der Badegäste geht immer vor. Nadine und Oliver betonen, dass sie nicht nur an den heißen Tagen ausreichend Getränke gestellt bekommen, gut gekühlt versteht sich.

Mit Getränken ist das Team von Big Durst in Stederdorf gut versorgt. Marcel Bartsch ist Inhaber von Getränkehandel Cello: „Im Markt ist es das ganze Jahr über kühl, so dass die Temperatur im Winter angenehm ist und im Sommer auch erfrischend rüber kommt.“ Foto: Thorsten Pifan

Mit Getränken ist das Team von Big Durst in Stederdorf ebenfalls stets gut versorgt. Marcel Bartsch ist Inhaber von Getränkehandel Cello: „Im Markt ist es das ganze Jahr über kühl, so dass die Temperatur im Winter angenehm ist und im Sommer auch erfrischend rüber kommt“, sagt er. Klar, dass er seinem Team reichlich Wasser zur Verfügung stellt.

An solch heißen Tagen wie im Augenblick lagern die Mitarbeiter ihre Getränke im Kühlraum. Den suchen in den Pausen hin und wieder auch die Fahrer auf. „Das ist ein echter Knochenjob, vor allem bei den Temperaturen, da achten wir auch immer drauf, dass die Fahrer genug trinken, denn beim Ausliefern der Ware kommen sie ganz schön ins Schwitzen“, sagt Bartsch.

An diesen Hitze-Tagen ein Traumjob: Sandra Oppitz und Kevin Lux arbeiten im Kühlraum des Rewe-Marktes an der Schäferstraße. Da ist es so kalt, dass sofort die Presse-Kamera beschlägt... Foto: Thorsten Pifan

Im Winter beneidet niemand Sandra Oppitz um ihre Aufgabe im Rewe-Markt an der Schäferstraße. Dort ist sie für die Kühlschränke zuständig. Zurzeit ist ihr der Neid aber sicher, denn sie hat immer erfrischend kühl. Allerdings bekommen auch die Kollegen oft eine kleine Abkühlung. Denn bei den aktuellen Außentemperaturen kaufen die Kunden sehr viel Eis. Und damit in den Schränken immer genug Ware vorhanden ist, muss das ganze Team anpacken, um Eis-Packungen nachzufüllen, ergänzt Oppitz’ Kollege Kevin Lux. Wenn es zu heiß draußen wird, gehen die Mitarbeiter in der Pause auch einfach einmal in den Kühlraum, um sich zu erfrischen, sagt Marktleiterin Karin Bartsch.

Brillenträger sind dabei zumindest im Tiefkühlraum klar im Nachteil. Denn sogar die Presse-Kamera macht die Temperaturen kaum mit und beschlägt andauernd.