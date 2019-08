Peiner Gemeinde St. Jakobi hat eine neue Pastorin

Bei strahlend schönem Spätsommerwetter zogen Kirchenvorstand, Pastoren und Superintendent Dr. Volker Menke mit Pastorin Dr. Heidrun Gunkel in die Peiner Sankt-Jakobi-Kirche ein. In einem feierlichen Gottesdienst wurde die neue Seelsorgerin in ihr Amt eingeführt. Für die Musik sorgten die Kantorei...