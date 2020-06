Drei Menschen wurden bei einem Unfall am Mittwochabend in Peine leicht verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, missachtete ein 20-jähriger Wolfsburger um 17.30 Uhr im Lehmkuhlenweg an der Ecke Heideweg die Vorfahrt eines 44-jährigen aus Lengede – die Fahrzeuge krachten zusammen.

Hoher Sachschaden bei Unfall in Peine

Rettungskräfte brachten die zwei Fahrer sowie die 21-jährige Beifahrerin des Wolfsburgers in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 18.000 Euro. feu