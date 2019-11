Groß Ilseder Ausstellung zur Integration und zum Klimawandel

Sie vereint künstlerische Positionen zur Inklusion, zur globalen Bedrohung und zum Zusammenspiel europäisch-persischer Ästhetik: Gemeint ist die Ausstellung „Contemplatio“ im Groß Ilseder Kunsthaus von Katja Warzecha.

Zu sehen sind in Groß Ilsede mehrfarbige Lithographien (Flachdruck auf Stein) eines bundesweiten und preisdotierten Projekts der Gruppe „Steindruck“ des Unternehmens „Lammetal“ – einer kleinen Gruppe von Menschen mit Beeinträchtigungen. „Die Teilnehmer haben diese Werke unter Anleitung des Lithographen Micha Kloth in seiner Werkstatt im Kloster Lamspringe geschaffen“, berichtet Katja Warzecha: „Die Arbeiten offenbaren eine andere Sichtweise in der Bewertung des eigenen Ichs in Beziehung zu Anderem im Bildgeschehen.“ So seien Gegenstände und Begebenheiten (eine Flugreise) in den Mittelpunkt gestellt, die eigene Person sei ganz klein daneben verzeichnet.

Weiterhin stellt der Peiner Fotograf Christian Bierwagen zehn Werke zu einem aktuellen Thema aus: „Porträts in Zeiten des Klimawandels.“ Dazu inszenierten sich junge Menschen im Jahr 2011 zu verschiedenen Aspekten dieser Bedrohung ihres Lebensraums, fotografiert von Bierwagen – gerade in Zeiten der „Friday-for-future“-Bewegung sehr brisant.

Zudem bereichert die Vechelderin Gisela Salverius mit ihren farbintensiven, märchenhaft anmutenden Bildern die Ausstellung: Irreale tänzerische Landschaften, dunkelleuchtende Mondhimmel, orientalische Architektur- und Farbimpressionen in Brechung von Perspektive und Motivik, ein lustvolles Schwingen aller Dinge im Aufeinanderprallen zweier unterschiedlicher Lebensräume – der persischen Kultur und einer europäischen Bildsprache.

Des Weiteren präsentiert Gisela Salverius Zeichnungen eines ihrer Teilnehmer aus der kunsttherapeutischen Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen. „Beeindruckend in allen Bildwerken der Menschen mit Beeinträchtigungen ist die Geradlinigkeit der bildnerischen Aussage“, stellt Katza Warzecha fest. Bei den Porträts sei es, als gelänge durch skurrile Verzerrung der Blick auf das Unverlogene einer inneren wahren Seite, die die äußerliche Fassade durchbreche.

„Ich möchte künstlerische Positionen in unterschiedlichen Gattungen zu aktuellen Themen unseres Zeitgeschehens präsentieren: Inklusion, klimatische Bedrohung und die Auseinandersetzung in einem Miteinander einer westasiatischen und europäischen Tradition“, macht Katja Warzecha mit Blick auf die Ausstellung „Contemplatio“ dfeutlich.

Die Ausstellung im Kunsthaus in Groß Ilsede, Ammerweg 9, ist bis einschließlich Sonntag, 5. Januar, zu sehen – und zwar mittwochs von 16 bis 18.30 Uhr – zudem nach Vereinbarung auch am Wochenende und in den Weihnachtsferien. Kontakt: unter info@katjawarzecha-eigenart.de per Mail, unter www.kunsthaus-ammerweg9.de im Internet und unter (05172) 8609 per Telefon. vergessen: www.planet-pe.de