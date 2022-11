Peiner Lindenquartier als Hoffnungsträger– reicht das?

Peine hat ein Problem: Hart ins Gericht gegangen sind Schüler des Peiner Silberkampgymnasiums bei einer Veranstaltung der PeineMarketing mit ihrer Heimatstadt. Zu hart?

Jedenfalls ist klar, dass sich die Angebote der Geschäfte in der Peiner Innenstadt – an der Fußgängerzone – nicht messen lassen können mit denen der Großstädte Braunschweig und Hannover. Das liegt auf der Hand, und das bezieht sich im Prinzip auf alle Waren, nicht nur auf Bekleidung – was die Schüler hervorgehoben haben. Insofern ist der (angebliche) Segen Peines – die Lage zwischen den beiden größten Städten in Niedersachsen – ein Fluch. Eine Sandwich-Lage, in der Peine erdrückt zu werden droht.

Laut einer Umfrage der Umweltorganisation Greenpeace unter jungen Leuten führt H&M bei ihnen die Beliebtheitsskala an: 76 Prozent der Jugendlichen zählen diesen Filialisten, der in keiner Innenstadt fehlen dürfe, vor Nike und adidas (je 63 Prozent) zu ihren „bevorzugten Marken“. Doch klar ist: H&M zieht es nicht nach Peine – die 52.000-Einwohner-Stadt ist für ihn zu klein.

Was ist also zu tun, um (junge) Leute nach Peine zu locken? So ein Laden wie Schichtwechsel – dazu gibt es die neudeutsche Erklärung „Streetwear & Lifestyle“ – sollte doch eine gewisse Anziehungskraft auf Jugendliche und junge Leute ausüben – klingt jedenfalls so. Das Damenbekleidungsgeschäft „Nensel Mode“ wiederum setzt auf „Einkaufen als Erlebnis“ sowie auf Qualitätsware – fraglich, ob sich Jugendliche diese Preise leisten (wollen).

Erschwinglich und „up to date“ soll es sein. Aber vielleicht, bei aller Liebe, kann es in der Innenstadt nicht nur um Bekleidungsgeschäfte gehen, sondern auch um anderes – ein Musikgeschäft beispielsweise (Pardon, ich vergaß: Das läuft ja alles online). So was wie früher der Plattenladen Catholy in Peine ist eben passé.

Nun setzen sie also all ihre Hoffnung aufs Lindenquartier: In dieses Quartier – auferstanden auf den Ruinen von Hertie/Karstadt – mit Geschäften und Wohnungen sollen die Kunden massenhaft stürmen; und davon sollen dann auch die umliegenden Läden profitieren. Getreu dem Motto: Wenn die Kaufwilligen erstmal in der Innenstadt sind, dann werden sie – quasi ganz von alleine – auch ihr Geld im Umfeld lassen.

Ob dieses Kalkül so einfach aufgeht, bleibt abzuwarten. Jedenfalls reißt das Lindenquartier woanders Löcher: Der Umzug des E-Centers sowie von Rossmann und Deichmann hinterlässt zunächst einmal Leerstände an den bisherigen Standorten.

Was wiederum Ansiedlungswilligen die Chance bietet, Läden in Peine mit innovativen Angeboten zu eröffnen. Und vielleicht hören sie dabei auch auf die Umfragen und Wünsche der Jugendlichen. Dann hätte die Stadt Peine wirklich etwas gewonnen – und könnte sich in der Sandwich-Lage zwischen Braunschweig und Hannover behaupten.

