Anwohner wollen Feldstraße in Broistedt als Durchgangsstraße

Die Feldstraße in Broistedt soll saniert werden, dafür sind Anliegerbeiträge fällig. Dagegen wehren sich Anwohner, unter anderem Detlef Wehrstedt (links) und Bernhard Gertler. Sie sagen, die Feldstraße sei keine Anlieger-, sondern eine Durchgangsstraße, die von vielen genutzt werde. Deswegen müsse die Beteiligung der Anwohner an den Kosten geringer ausfallen. Die Gemeindeverwaltung in Lengede sieht das anders.