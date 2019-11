Vechelder Grundschüler lernen, wie der Wald „schmeckt“

Kann man den Wald schmecken? Wie sollte man sich im Wald verhalten? Wie geht man mit den Tieren um? Auf diese Fragen bekamen 23 Schüler der Klasse 4 c aus der Albert-Schweitzer-Grundschule Vechelde im Landschaftsschutzgebiet Fürstenauer Holz Antworten.

Und es gab noch Hintergrund für die Aktion: Die Kids hatten einen Hilferuf von den Bewohnern des Waldes erhalten. Diese baten um Hilfe, um zu verhindern, dass Bäume für ein Einkaufszentrum abgeholzt werden. Doch bevor die Wald-Detektive loslegten, um der Sache auf den Grund zu gehen, empfing sie Stefanie Brenneke – Landwirtsfrau aus Wahle – mit Schwiegervater Albert Brenneke sowie Heidi Meier: Die drei hatten einen spannenden, erlebnisreichen und lehrreichen Unterricht in der Natur vorbereitet.

Zunächst stärkten sich die Kids bei einem Frühstück, denn sie waren bereits von Vechelde aus zum Waldgebiet mit ihrer Lehrerin Thi Pham-Nitzsche und Vater Markus Talg die weite Strecke zu Fuß nach Fürstenau gegangen. Beim Essen wurden ihnen noch einige Regeln zum Verhalten im Wald genannt. Doch Stefanie Brenneke musste gar nicht viel erklären, denn im Sachunterricht der Schule hatten die Kinder schon einiges gelernt.

Die Neunjährigen wissen bereits, dass man keine Blätter und Beeren abreißt; keinen Fuchs streichelt, der nicht wegläuft, denn er könnte krank sein; Käfer, die genauer beäugt werden, wieder an Fundstelle zurücksetzt und in einer Gruppe zusammenbleibt. Aber wie der Wald schmeckt, das wissen die Viertklässler noch nicht: Deshalb hat Heidi Meier Häppchen parat – geschmiert mit Nussaufstrich von der Haselnuss und mit Waldhonig. Ida (9) und Lilli (9) probieren und sind überrascht: „Das schmeckt richtig süß.“ Auch der neunjährige Lukas findet die Waldsüße köstlich.

Die Vechelder Grundschüler punkten mit ihrem Wissen: Sie wissen, wie die Waldstockwerke sich aufbauen und die Nahrungskette funktioniert. Als sie aber hören, dass der Fürstenauer Holz eine Fläche von 600 Hektar hat, staunen sie. Auch dass Stefanie Brenneke erzählt, ein Mensch verbrauche im Jahr 251 Kilogramm Papier, macht sie sprachlos. Um dies zu veranschaulichen, lässt die Wahlerin die Kinder nach Gewicht eine Reihe bilden.

Was aus dem Holz der Bäume alles hergestellt wird, zeigt die Waldführerin anhand einer mitgebrachten Auswahl. Nach so viel „Input“ geht es erst quer durch das Gehölz – mit Achtsamkeit für die Umgebung. Und dann kommt das Highlight für die Grundschüler: Mit dem Spaten in der Hand und einem Eichensetzling machen sie sich daran, 50 neue Bäume für mehr Sauerstoff in der Luft zu pflanzen. Dabei hilft Albert Brenneke und zeigt, wie tief das Loch sein muss, damit aus den kleinen Eichen stattliche Bäume werden. Ben (9): „Bäume reinigen die Luft, und die Wurzeln verankern sich im Boden, sie werden von den Tieren gebraucht.“

Nachdem die Soko-Ermittler ihr Werk vollbracht und erkundet haben, warum der Wald so wichtig ist, bekommen sie noch eine Urkunde, die bestätigt, dass sie jetzt echte Wald-Detektive sind. „Finanziert wird das pädagogische Angebot für Kindergärten und Schulen vom niedersächsischen Landwirtschaftsministerium,“ informiert Stefanie Brenneke.