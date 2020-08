Fr, 28.08.2020, 12.24 Uhr

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bevölkerung in der Corona-Krise auf einen schwierigen Herbst und Winter eingestimmt. "Wir müssen damit rechnen, dass manches in den nächsten Monaten noch schwieriger werden wird", sagte Merkel in ihrer Sommerpressekonferenz in Berlin.