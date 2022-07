Brasilien: Bolsonaro eröffnet Wahlkampf

Mo, 25.07.2022, 10.53 Uhr

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist in den Wahlkampf gestartet. Am 2. Oktober wird in Brasilien ein neuer Präsident gewählt. Angesichts schlechter Umfragewerte hat Bolsonaro bereits mehrfach die Zuverlässigkeit des Wahlsystems in Zweifel gezogen.

Video: Politik