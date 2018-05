Zum zweiten Mal nach 2017 verleiht die Salzgitter-Zeitung mit ihren Lesern den Titel „Salzgitteraner des Jahres“ beziehungsweise „Salzgitteranerin des Jahres“.

Bei einer Gala im Hotel am See wird am Abend des 7. Juni verraten, wer in diesem Jahr zum Preisträger oder zur Preisträgerin gewählt worden ist.

Die Aktion „Salzgitteraner des Jahres 2018“ wird unterstützt von TAG Wohnen.