Sieben Teams beim Traditionsturnier

Einen starken Zuspruch fand das traditionelle Fußball Kleinfeldturnier der Ortsvereine aus Hohenrode und Gitter in der „Bolzplatz-Arena“ am Hohenroder Gutshof. Die erste Vertretung der Plusmenschen aus Gitter hatte am Ende die Nase vor Eintracht Hohenrode, den Plusmenschen II, Schützen Gitter,...