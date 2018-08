Realschüler werden zu Zirkusartisten

Der Zirkus Dobbelino macht seit der letzten Woche bei der Gottfried- Linke Realschule halt. Die Schüler erlernen akrobatische Tricks und Freude am Bewegen. Schulleiter Nicklas Nowacki nimmt erstmals ein so großes Projekt in die Hand. Er möchte damit die Anfangsphase für die fünften und sechsten Klassen erleichtern und verschönern. Während eines zweiwöchigen Programms lernen die Kinder den Zirkus in vielerlei Facetten kennen. Die...