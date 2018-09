Wie man im Andersland lebt

Konzepte bietet in Kooperation mit dem Awo-Wohn- und Pflegeheim Am Eikel eine spezielle Kursreihe für Angehörige von Menschen mit Demenz an. Der Kurs startet am Montag, 8. Oktober, um 18.30 Uhr, heißt es in einer Pressemitteilung des Pflegeheims. In Deutschland sind 1,5 Million Menschen von einer Demenzerkrankung betroffen. Über 70 Prozent der Erkrankten werden zu Hause von Angehörigen versorgt, die selbst schon die Lebensmitte...