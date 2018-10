Verfällt das historische Pumpenhaus der Bahn?

Am Rande der Altstadt in unmittelbarer Nähe des Fachwerkensembles der Töpferreihe zeigt ein historisches Gebäude bereits Verwitterungsschäden: das in Sandstein erbaute alte Pumpenhaus der früheren Braunschweigischen Südbahn − vermutlich 1856 zusammen mit dem Bahnhofsgebäude erbaut. Es steht auf dem...