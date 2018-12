Besucher strömen zum Hallendorfer Adventsbasar

In den Hallendorfer Werkstätten drängten sich am Samstag Besucher aus der ganzen Region. Viele Gäste strömten schon um 11 Uhr zu Beginn des Adventsbasars auf das Gelände des Christlichen Jugenddorfwerk Deutschland (CJD) in Salzgitter. In der Gärtnerei fanden fantasievolle Weihnachtsgestecke,...