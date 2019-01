WEVG sichert Energie nach Pleite der Deutschen Energie GmbH

Die Deutsche Energie GmbH (DEG) hat Insolvenz angemeldet und die Belieferung ihrer Strom- und Erdgaskunden eingestellt. Die Ersatzversorgung übernimmt in einem solchen Fall immer der Grundversorger. Diese sogenannte Grund- und Ersatzversorgung für Haushaltskunden schreibt der Gesetzgeber vor. In Salzgitter werden nun die Kunden der DEG von der WEVG als Grund- und Ersatzversorger beliefert, heißt es in einer Pressemitteilung. „Niemand braucht sich Sorgen machen,“ betont WEVG-Marketing- und Vertriebsleiter Matthias Giffhorn. „Bei einem Ausfall des Lieferanten wird der Strom oder das Gas nicht abgestellt. Die WEVG springt als Ersatzversorger lückenlos ein.“

Von einer eventuellen Umstellung merken die Kunden erst einmal nichts. „Sobald wir die automatische Meldung des zuständigen Netzbetreibers erhalten haben, setzen wir uns mit den betroffenen Kunden in Verbindung und informieren sie über die Übernahme der Belieferung,“ erklärt Giffhorn. „Wir empfehlen den Kunden dann, sich aus den verschiedenen WEVG-Angeboten das für sie passende auszusuchen und Lieferverträge abzuschließen.“ Wer zusätzlich noch Kosten sparen möchte, schließt einen WEVG-Onlinevertrag für Strom oder Erdgas ab. Jeder Kunde kann für seinen Bedarf auswählen und sich in den Kundenzentren der WEVG in Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Bad beraten lassen.

Anders stellt sich die Situation für Geschäfts- beziehungsweise Industriekunden dar, die über einen individuellen Liefervertrag versorgt werden: Sie müssen sich selbst einen neuen Energie-Lieferanten suchen. Hier konnten die WEVG-Geschäftskundenberater bereits zwischen den Feiertagen reagieren, da zu dieser Zeit eine Lieferanten-Suche eine kaum lösbare Aufgabe gewesen wäre.